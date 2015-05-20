Жители Приморья записываются в дружинники сотнями

В Управлении МВД России по Приморскому краю состоялось пленарное заседание Общественного совета при начальнике Управления МВД Приморья, генерал-майоре полиции Николае АФАНАСЬЕВЕ. Главный вопрос совещания - ситуация с организацией в регионе добровольных народных дружин, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе УМВД России по ПК.

Николай Афанасьев рассказал участникам совещания об оперативной обстановке на территории Приморья, поблагодарил членов Общественного совета за проведение социально значимых акций, работу по профилактике преступлений и правонарушений, повышению правосознания приморцев.

Открывая заседание, Николай Афанасьев подчеркнул важность и актуальность обсуждаемой темы.

С докладом о деятельности ДНД в Приморском крае выступил начальник управления охраны общественного порядка краевого УМВД Игорь Бородачев. Полковник полиции отметил, что с 11 мая 2015 года вступил в силу краевой закон «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Приморского края». Он позволил официально сотрудничать полиции и народным дружинникам в крае, а также разъяснил права и обязанности добровольцев.

На сегодняшний день в Приморском крае зарегистрированы и внесены в региональный реестр 27 народных дружин, в состав которых входят 336 граждан. Народные дружины по охране общественного порядка уже действуют во многих населенных пунктах края.

Основные направления деятельности народных дружинников -патрулирование улиц и мест проведения общественных и праздничных мероприятий, предупреждение и предотвращение мелких хулиганств, драк, уличных краж, угонов автотранспорта, работа с неблагополучными семьями. По словам Игоря Бородачева, с начала года дружинники приняли участие в раскрытии 4 преступлений. Пресечены 24 административных правонарушения, 4 гражданина задержаны за мелкое хулиганство, 14 - за распитие алкоголя в общественных местах, 6 - за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Дружинники приняли активное участие в обеспечении правопорядка при проведении культурно-массовых мероприятий.

Однако несмотря на положительные результаты, существует ряд проблемных вопросов. Полковник полиции отметил, что представители общественных советов могут оказать неоценимую помощь полицейским.

Начальник краевого УМВД предложил членам Общественного совета высказать предложения по организации мероприятий по привлечению граждан к охране общественного порядка.

Председатель Общественного совета Светлана Морозова предложила обратиться от имени членов Общественного совета в департамент образования и науки Приморского края с просьбой оказать содействие в организации деятельности студенческих добровольных дружин. Их представители смогли бы участвовать в обеспечении охраны общественного порядка в вузах, общежитиях, на территории студенческих городков.

УМВД России по Приморскому краю готово рассмотреть все предложения и учесть их в практической деятельности.

«Мы нацелены на конструктивное сотрудничество, которое должно привести к конкретным результатам», - отметил Андрей Волков.

Начальник Управления МВД России по Приморскому краю, генерал-майор полиции Николай Афанасьев, подводя итог встречи, подчеркнул: «Эффективно противостоять преступности, обеспечивать правопорядок в общественных местах можно только при совместной заинтересованности полиции и общественности, при их активном взаимодействии».

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.