Молодежи ДФО хотят устроить "гостусовку"

На Дальнем Востоке предлагают провести аналог «Селигера»

В связи с ростом миграционных настроений молодежи Дальнего Востока, а также низкой политической и общественной активностью молодого поколения в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) предлагают учредить ежегодный аналог привычного для многих «Селигера» - крупного молодежного слета, который смог бы собрать на одной площадке активных молодых людей и девушек региона.

Об этом говорится в «Концепции государственной политики в отношении молодежи в субъектах РФ, входящих в Дальневосточный федеральный округ, до 2025 года», которую подготовили представители молодежного парламента при Государственной думе. Документ с данным предложением 18 мая представлен Министерству по развитию Дальнего Востока и полномочному представителю президента в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ, сообщают «Известия».

Авторы концепции утверждают, что на протяжении двух последних десятилетий демографические процессы в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, носят ярко выраженный депопуляционный характер, что в итоге усиливает миграционный отток населения в центральные регионы России, в другие страны, которые нуждаются в трудовых ресурсах и выступают конкурентами по комфортности проживания. Результаты социологического исследования, проведенного Институтом экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук на территории Дальневосточного федерального округа, показали, что в возрастной группе 18-24 года 42,9% мужчин хотели бы жить в другом городе, а 34,29% - в другой стране, в этой же возрастной группе 31,58% женщин хотели бы жить в другом городе, 26,32% - в другой стране.

Предполагается, что форум «Молодежь Востока России» будет проведен с деловой и образовательной направленностью - молодежи Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Еврейской и Чукотской автономных областей расскажут о перспективах развития территории, покажут наиболее значимые инвестиционные проекты, а также дадут возможность поделиться опытом и наработками, которые в дальнейшем, по замыслам организаторов, могут ускорить рост социально-экономического развития ДФО. Стоит отметить, что, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию в 2013 году, президент Владимир ПУТИН обозначил национальный приоритет на весь XXI век - подъем Сибири и Дальнего Востока.

Автор концепции, заместитель председателя молодежного парламента при ГД Мария ВОРОПАЕВА рассказала, что идея проведения молодежного форума на Дальнем Востоке появилась еще в 2013 году.

- Недавно мы узнали, что на Дальнем Востоке будет проходить Восточный экономический форум, и сейчас мы выходим с предложением к организаторам в рамках этого форума провести молодежную площадку, которая не будет связана с тем, что делает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Мы хотим, чтобы молодежь Дальнего Востока увидела потенциал своего региона. Чтобы они увидели презентации и инвестиционные проекты по развитию ДФО. Если молодежь увидит перспективу и для личного развития, и для развития своей территории, то она захочет остаться и быть в команде тех людей, которые будут развивать Дальний Восток. Пока сегодня такого понимания у большинства молодежи не сформировано. Мы хотим, чтобы молодежь загорелась идеей развития Дальнего Востока, - пояснила она.

В документе также отмечается, что в связи с дотационным характером бюджетов регионов, входящих в ДФО, государственная молодежная политика зачастую финансируется по остаточному принципу, что не позволяет комплексно решать проблему оттока молодежи с территории региона, а также создать условия для ее комфортного проживания.

Документ был поддержан в комитете Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Председатель комитета Николай ХАРИТОНОВ отметил, что на следующей неделе состоится «обширный телемост» с привлечением профильных чиновников и молодежи Дальнего Востока, на котором обсудят эту концепцию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.