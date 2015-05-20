Во Владивостоке молодежь померялась своими роботами

В Морском государственном университете имени Невельского прошли соревнования по робототехнике MATE Russia - Far East Regional ROV Competition. Школьники и студенты представили созданных подводных роботов, сообщает портал Vl.Ru.

Их участниками стали три школьные и одна студенческая команды. Школьники выступили от лицея МГУ имени Невельского, Центра развития робототехники и хабаровского Тихоокеанского государственного университета. Студенческую команду составили учащиеся МГУ имени Невельского.

Организатор соревнований Сергей МУН рассказал, что перед участниками и их аппаратами стояли более трудные задачи, чем преодоление расстояния или скоростное плавание. Созданные участниками конструкции должны были выполнить некоторые миссии, которые стоят перед настоящими подводными роботами. Например, отремонтировать трубопровод под водой.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.