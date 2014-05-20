Жителям Приморья представили сотни туристских маршрутов за рубежом и в Приморье

Во Владивостоке завершилась XVIII Тихоокеанская международная туристская выставка (PITE), на которой более 250 компаний из двух десятков стран, Приморья и Хабаровского края знакомили гостей – представителей турбизнеса и жителей города – с предложениями по организации отдыха, презентовали новые направления и программы.

В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ, член Совета Федерации РФ Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, председатель Думы г. Владивостока Елена НОВИЦКАЯ, заместитель руководителя федерального агентства по туризму Николай КОРОЛЕВ, директор НОТК ПАК Хюн Бон и другие почетные гости.

Деловая программа выставки оказалась насыщенной и включала семинары и круглые столы, в т.ч. посвященный перспективам развития специализированных видов туризма в Приморье, также состоялось расширенное заседание рабочей группы по развитию туризма на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. Кроме того, в рамках PITE прошел Азиатский конгресс Event и MICE индустрии.

Во все стороны света

Исходя из географии участников: Китай и Япония, Филиппины и Индонезия, Гуам и Северные Марианы, Сингапур и Малайзия, Вьетнам и Таиланд, Лаос и Мальдивы…- приморцев приглашают во все стороны света. Впрочем, несмотря на то что число иностранных участников было солидным, не было целого ряда стран, присутствовавших на PITE ранее. Было ли это досадным недоразумением или означает падение интереса к дальневосточному рынку, можно будет судить через год.

Знаете ли вы о том, что 2014-й объявлен годом Visit Malaysia? Эта страна регулярно представляет во Владивостоке свои туристические ресурсы. Фестиваль этнической музыки тропического леса Rainforest World Music Festival, гонка F1-Петронас Гран-при Малайзии, Хари-Райя - это лишь начало перечня календаря туристских событий на этот год. По словам представителя компании Parlo Tours Айнур АМАНКОС, участие в выставке приносит свои плоды, и число приезжающих в страну дальневосточников реально растет. Случай с пропажей малазийского лайнера не повлиял на интерес к стране. «Это наша общая беда, и она заставила весь мир еще более пристально взглянуть на проблему обеспечения безопасности полетов и принять дополнительные меры, в т.ч. для увеличения продолжительности работы «черных ящиков».

Северные Марианы – острова Сайпан, Тиниан и Рота – были представлены и на предыдущих выставках, но в этом году экспозиция была еще более содержательной. «Рынок Дальнего Востока является для нас приоритетным, поскольку он обеспечивает 90% российского турпотока. В связи с этим мы даже открыли во Владивостоке офис Управления по туризму Северных Марианских островов на Дальнем Востоке. Это позволило наладить более продуктивное сотрудничество с туристическими компаниями и оказывать информационную поддержку индивидуальным туристам. Надеемся, через год мы увидим реальные плоды его работы», - рассказала специалист по маркетингу Управления по туризму Северных Марианских островов Татьяна БАБАУТА.

Приморье пользуется спросом

Очень хорошо на выставке был представлен Приморский край. О его туристическом потенциале рассказывали 18 муниципальных образований, включая Артемовский, Находкинский и Уссурийский городские округа, Яковлевский, Спасский, Ханкайский и прочие районы. Отдельно были представлены национальные парки - «Земля леопарда», «Удэгейская легенда», «Зов тигра», - Дальневосточный биосферный заповедник ДВО РАН и другие туристические объекты.

«В прошлом году за сезон (с начала июня по конец ноября) мы приняли более 1300 человек, включая транзитных туристов, - рассказывает представитель пресс-службы национального парка «Удэгейская легенда» Ольга БЕЦ. – В этом году их число прогнозируется еще выше. 1 июня парк официально открывается, ждем в гости всех приморцев. К услугам туристов – вахтовка, моторная и аэролодка, опытные проводники. Организуем экскурсии по парку, составляем индивидуальные маршруты, обеспечиваем сопровождение при проведении фото- и видеосъемки, предоставляем радиосвязь, питание и проживание – туристических домиков у нас немного, но всегда есть где поставить палатки. Стараемся развивать удэгейскую культуру: показываем кукольные спектакли по мотивам удэгейских сказок, в планах создание этнографической деревни – музея под открытым небом. А в начале осени уже в четвертый раз будем проводить Рыбный день, на который съезжаются гости со всего края».

Администрация Находкинского городского округа презентовала новый туристический путеводитель, а также несколько инвестпроектов, включая аквапарк на территории базы отдыха «Радуга», уникальный комплекс «Пирамида», основанием которой должна стать гора Брат, и садово-парковый комплекс «Лесной парк». Пока же наиболее привлекательными объектами для туристов являются природный парк каменных скульптур «Город драконов», а также музейно-образовательный комплекс «Палеодеревня» при Музейно-выставочном центре г. Находки. В последнее время он активно привлекает к работе молодежь и по-новому формирует краеведческое собрание. Кроме того, год назад администрация Находки выделила музею землю под Ливадией для нового уникального туристского проекта.

Артемовский городской округ представлял спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо», а также игорную зону и проект «Синяя сопка» по строительству горнолыжной базы. Туризм в округе пока находится в зачаточном состоянии, но уже сегодня Артем может похвастаться конкретными проектами в сфере сельского туризма. В следующем году они будут представлены более предметно на PITE.

Кроме того, в рамках PITE прошел конкурс по разработке новых маршрутов «Создай туристский бренд Приморья». В нем участвовали более 30 претендентов – турфирмы из различных уголков края и студенты приморских вузов.

Татьяна ОРЛОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.