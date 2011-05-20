Подведены итоги краевого конкурса лучших учителей

18 мая на заседании Совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование» были названы имена 14 победителей краевого конкурса лучших учителей.

Это педагоги из Владивостока, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Михайловского и Черниговского районов. Все они получат денежное вознаграждение – по 200 тысяч рублей каждый в рамках нацпроекта «Образование».

В этом году в конкурсе принимали участие более 80 педагогов из 19 муниципальных образований края. В списке победителей - участники, лауреаты и победители различных конкурсов профессионального мастерства, участники Форума образовательных инициатив, активные общественные деятели в сфере образования, участники курсов повышения квалификации для других учителей. Многие из них проводят обучающие семинары, мастер-классы для молодых педагогов, участвуют в работе интернет-сообществ.

Возраст победителей - от 29 лет до 61 года. Педагогический стаж – от 9 лет до 38 лет.

Как рассказали в департаменте образования и науки Приморского края, до 1 июня список победителей будет направлен в Министерство образования и науки РФ. По традиции торжественное награждение лучших учителей пройдет в канун Дня учителя, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.