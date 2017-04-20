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Во Владивостоке ведется набор волонтеров для организации шествия "Бессмертного полка"
Во Владивостоке МКУ «Молодежный ресурсный центр» ведет набор волонтеров для организации шествия «Бессмертный полк», которые должны будут помогать в построении колонн, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Добровольцами могут стать горожане в возрасте от 16 лет. Заявки принимаются по телефону 222-22-94 в будние дни с 10 до 16 часов. Или электронной почте director@mrc-vlad.ru – в письме следует указать ФИО, дату рождения, контактный телефон. Набор волонтеров ведется до 30 апреля.
«Шествие “Бессмертный полк” стало символом 9 Мая. В столице Приморья в 2016 году в его ряды влились 30 тысяч горожан, – отметил руководитель муниципального штаба «Волонтеров Победы», директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – В этом году построение «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 9 часов в сквере Семенова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19-а), далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится на мемориале “Боевая слава Тихоокеанского флота”. Мы приглашаем активных и ответственных людей, готовых помочь в построении колонны. Для добровольцев будет проведен инструктаж».
Напомним, в приморской столице накануне Дня Победы традиционно состоятся различные патриотические мероприятия с участием молодежи. Это акция «Гордость» (субботник на Аллее ветеранов на Морском кладбище), акция «Георгиевская ленточка», благотворительная социальная акция в «Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов».
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Обязательно пусть пронесет портрет своего деда палача внук молотова-риббентропа. "Вскоре наиболее приближенные к И. Сталину члены Политбюро ЦК стали подписывать важнейшие постановления, связанные с репрессиями, а также расстрельные списки на высших парт- и госаппаратчиков, составлявшиеся для рассмотрения дел в закрытом и упрощенном порядке. На счету В. Молотова самое большое их количество — 372, что выше чем у И. Сталина (для сравнения, минимальное число у С. В. Косиора — 5)".