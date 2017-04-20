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Почти 300 ветеранов Великой Отечественной войны станут участниками парада Победы в Приморье
В Приморье продолжается подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно почетными гостями Парада Победы 9 мая станут участники военных событий – ветераны Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморья, для ветеранов Великой Отечественной войны на центральной площади установят трибуну. Наблюдать за Парадом Победы в этом году будут почти 300 приморских ветеранов.
«Будет организована доставка ветеранов на автобусах. На площади их встретят волонтеры и помогут занять места. По окончанию Парада ветераны традиционно отпразднуют 9 мая в Адмиральском сквере, где смогут отведать солдатской каши и выпить фронтовые 100 грамм», – отметили в ведомстве.
Сейчас в Приморье проживают 1418 ветеранов Великой отечественной войны. Все они уже начали получать именные поздравления и памятные подарки от Президента РФ Владимира Путина и Губернатора Приморья Владимира Миклушевского.
Напомним, в этом году День победы отпразднуют не менее масштабно, чем в предыдущие годы. Мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края. Самое масштабное из них – традиционно пройдет во Владивостоке. Гости праздника смогут увидеть парад боевой техники, шествие «Бессмертного полка», попробовать солдатской каши, а вечером горожане и гости Владивостока смогут полюбоваться праздничным салютом, который запустят одновременно с трех точек – центра Владивостока, острова Русский и поселка Трудовое.
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