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Почти 300 ветеранов Великой Отечественной войны станут участниками парада Победы в Приморье

20 Апреля 2017, 17:46 | Приморье

В Приморье продолжается подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно почетными гостями Парада Победы 9 мая станут участники военных событий – ветераны Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморья, для ветеранов Великой Отечественной войны на центральной площади установят трибуну. Наблюдать за Парадом Победы в этом году будут почти 300 приморских ветеранов.

«Будет организована доставка ветеранов на автобусах. На площади их встретят волонтеры и помогут занять места. По окончанию Парада ветераны традиционно отпразднуют 9 мая в Адмиральском сквере, где смогут отведать солдатской каши и выпить фронтовые 100 грамм», – отметили в ведомстве.

Сейчас в Приморье проживают 1418 ветеранов Великой отечественной войны. Все они уже начали получать именные поздравления и памятные подарки от Президента РФ Владимира Путина и Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. 

Напомним, в этом году День победы отпразднуют не менее масштабно, чем в предыдущие годы. Мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края. Самое масштабное из них – традиционно пройдет во Владивостоке. Гости праздника смогут увидеть парад боевой техники, шествие «Бессмертного полка», попробовать солдатской каши, а вечером горожане и гости Владивостока смогут полюбоваться праздничным салютом, который запустят одновременно с трех точек – центра Владивостока, острова Русский и поселка Трудовое.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Путин  Великая Отечественная Война  подготовка  день победы  губернатор  салют  ветеран  парад  победа 



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