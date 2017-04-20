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Около 500 фотографов участвуют в фотоконкурсе "Посмотри на Владивосток *2016"

20 Апреля 2017, 15:08 | Приморье

Народное интернет-голосование в фотопроекте «Посмотри на Владивосток *2016» продолжается. На сайте www.LookAtVladivostok.ru каждый может выбрать понравившиеся фотографии из всех, поступивших на конкурс. Автор, набравшей наибольшее количество голосов, получит специальный приз проекта, а фотография будет представлена в новом альбоме и на выставке. Приглашаем присоединиться к голосованию и читателей «Золотого Рога».

Жюри фотопроекта «Посмотри на Владивосток *2016» уже завершает выбор лучших фотографий нашего города за прошедший год. Из 2196 кадров в номинациях «Архитектура», «Повседневность», «Море», «События», «Портрет», «Школа», «Транспорт» только 157 войдут в специально издаваемый фотоальбом и будут представлены на выставке, которая в День рождения Владивостока откроется в Музее современного искусства «АртЭтаж».

Это уже 5-й сезон проекта «Посмотри на Владивосток», которым традиционно отмечается дата основания столицы Приморья. В этом году своими фотографиями поделился 491 автор: среди них – и профи, и любители. Теперь они ждут итогов выбора жюри и интернет-голосования.

До 1 мая 2017 года идет публичное интернет-голосование на сайте проекта -  www.LookAtVladivostok.ru

Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер проекта «Посмотри на Владивосток *2016» .

Фото участника конкурса Karabin.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

 

 

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Теги: посмотри на владивосток 



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