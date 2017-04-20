В Приморье наблюдается устойчивая тенденция снижения трагических ситуаций

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», в начале февраля Владимир ПУТИН подписал указ, об увольнении нескольких высокопоставленных генералов МЧС России, в том числе и двух дальневосточных генералов. От занимаемых должностей были освобождены руководитель Дальневосточного Регионального центра МЧС, генерал-лейтенант внутренней службы Александр СОЛОВЬЕВ и его первый заместитель, генерал-майор внутренней службы Олег ВОЛЫНКИН. Такое решение было связано с реорганизацией МЧС России.

О том, как в настоящее время организована работа приморского чрезвычайного ведомства Деловой газете «Золотой Рог» рассказал руководитель группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Приморскому краю, майор внутренней службы Михаил ИСАМЕТОВ.

Сибирь, кто ответит?

«Согласно новому порядку все подразделения МЧС России, дислоцированные на территории Дальнего Востока, перешли в подчинение Сибирскому региональному центру в Красноярске. Связано это с планом развития ведомства на 2016-2020 годы», - рассказывает Михаил Исаметов.

В связи с этой программой МЧС России переходит на трех уровневую систему управления. Она включает в себя три звена: Центральный аппарат МЧС России в г. Москва, Главные управления МЧС на территории регионов и пожарно-спасательные отряды МЧС.

До реорганизации в систему входили региональные центры, в том числе Дальневосточный центр, который, как и Уральский были ликвидированы. Поэтому сейчас Главное управление МЧС России по Приморскому краю структурно подчиняется Сибирскому региональному центру.

По словам руководителя информационной группы, изменения структуры ведомства - направлено на улучшение работы самих спасателей. Одна из основных целей реорганизации - упрощение системы, высвобождение административных единиц, уменьшение управленческого аппарата с пропорциональным увеличением практиков - пожарных, спасателей и других специалистов.

«После февральской реорганизации, наше ведомство как выполняло свои функции, так и осуществляет их. При этом исполняет их в полном объеме», - заметил Михаил Исаметов.

Больше пожарных, хороших и разных

Тушат пожары и спасают людей в настоящее время не только сотрудники МЧС. Этим занимаются и многие другие пожарные части, не относящиеся к ведомству. В большей степени в Приморье распространены краевые пожарные части, которые организованы в муниципальных поселениях. Финансируются они из муниципального и краевого бюджетов, на профессиональном языке их называют субъектовыми частями. Существуют также объектовые части - договорные подразделения, которые организованы для охраны крупных предприятий.

По словам Михаила Исаметова, в рамках оперативного подчинения МЧС привлекает данные части к тушению пожаров, в особенности, если они находятся ближе к пожару, чем другие, а также, наращивая силы во время тушения крупных пожаров. Ведомство помогает им разными техническими средствами и другим специальным оборудованием.

По такой же схеме организована работа спасательных отрядов в Приморском крае - есть федеральные отряды, которые подчиняются МЧС России, краевые и муниципальные, но все они во время оперативной ситуации подчиняются федеральному ведомству.

Спасательные отряды и пожарные части, которые находятся в ведомстве МЧС России, расположены в девяти категорированных городах Приморья.

«Если посмотреть на расположение всех частей на карте края, то можно утверждать, что необходимая помощь придет в любое поселение в кратчайшие сроки», - отмечает специалист.

Недавно Приморье посетил начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей ДИЕНКО, который призвал краевые власти привлекать к противопожарной профилактике население, например, развивать институт сельских старост. По мнению Сергея Диденко, старосты в особенности в отдаленных населенных пунктах, могли бы быть «глазами» и «ушами» органов исполнительной власти, а их тесное взаимодействие с муниципальными едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) стало бы новым направление в развитии противопожарной охраны лесов страны.

Всего в стране не более десяти высших учебных заведений, которые относятся к МЧС России. Одно из таких учреждений есть и в Приморье - Дальневосточная пожарно-спасательная академия. Ежегодно в академии открыт набор по специальности «Пожарная безопасность», где готовят будущих пожарных, но помимо общих знаний курсантов обучают и смежным профессиям - спасателя и навыкам оказания первой медицинской помощи. Все выпускники ДВПСА идут работать в систему МЧС, по словам руководителя информационной группы, они не остаются без работы, однако во время распределения им могут предложить и другие регионы страны.

Обучение смежным профессиям для сотрудников МЧС проходит в рамках профессиональной переподготовки. Однако есть и узкие специалисты, специализирующиеся на поиске и спасении, имеющие навыки работы в комплектах защиты органов дыхания в задымленных помещениях и другие. «Можно отправить пожарных на поиск человека в лес, но их функционал будет ограничен, по сравнению с обученными специалистами. Пожарные могут посодействовать оцепить район проверить небольшой участок леса. Однако спасатель с собакой, который хорошо знает лес, прекрасно в нем ориентируется, сработает в разы лучше, чем пожарные. Но и профессиональному спасателю в рамках смежной специальности прививаются навыки оказания первой медицинской помощи», - говорит Михаил Исаметов.

Сначала профилактика, потом спасение

Работа сотрудников МЧС состоит не только из тушения пожаров и спасения людей, но и профилактики безопасности жизни людей. По словам специалистов, сейчас идет упор на пропаганду культуры безопасности. Благодаря этой работе за последние пять лет уменьшилось число пожаров и наблюдается устойчивая тенденция уменьшения количества гибели людей.

«После того, как наши сотрудники стали проводить разные мероприятия в школах, на предприятиях, в администрациях районов, а также в СМИ, количество чрезвычайных происшествий стало снижаться. Статистика последних лет реально это показывает, поэтому сегодня можно смело утверждать, что мы спасаем людей пропагандой. Постоянно напоминая людям об опасности и мерах предосторожности, мы во многом укрепляем их «иммунитет к происшествиям», как прививка в медицине. Люди, со временем начинают терять чувство опасности и халатно относиться к печному отоплению, электроприборам, горючеопасным материалам, пиротехнике и просто огню, спасатели же, в свою очередь, вооружают их знанием и возможностью недопущения пожара», - убежден Михаил Исаметов.

В целях безопасности, спасатели проводят встречи с туристическими группа в Приморском крае, которые выходят на маршруты. Спасатели вновь и вновь напоминают, что каждая группа должна заранее зарегистрировать, где она будет находится, чтобы в случаи ЧП ее было легче найти.

В зимний период спасателям пришлось не раз выезжать на замершую акваторию Владивостока, помогая рыбакам-любителям. За это время сотрудники МЧС спасли около 70 человек.

«К примеру, в феврале откололась большая льдина в районе бухты Федорова во Владивостоке. И тогда мы совместно со службами ГИМС и спасателями города осуществляли спасательную операцию. Пока работники ГИМС вывозили рыбаков на берег, городские спасатели обходили оставшихся и предупреждали их об опасности, предлагали эвакуироваться. Тогда получилось перевезти около 60 человек», - рассказал руководитель информационной группы.

Бытует мнение среди россиян, что рыбаки-любители, которых спасли с дрейфующей льдины, должны возместить финансовые затраты на их спасение. Как выяснилось, попавшему в беду человеку за его спасение ни чего платить не придется. Все работы, которые оказывает МЧС России по спасению людей - бесплатные.

Досье "Золотого Рога": По статистике МЧС России по Приморскому краю наблюдается устойчивое снижение пожаров с 2013 года. Если в 2013 году было зарегистрировано 5,5 тыс. пожаров в Приморье, то а в 2014 году более 5,3 тыс. пожаров, а в 2016 году - 4,8 тыс. пожаров. Количество смертей при пожарах тоже снижается в 2013 году зарегистрировали 186 смерти, в 2014 - 182 случая, а в 2016 - 124 смерти.

На фото: Приморье с точки зрения МЧС - край весьма проблемный, поэтому спасателям здесь, увы, всегда хватает.

Иван КРЫШАН. Фото с сайта Primorsky.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.