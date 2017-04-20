20 ребят из детдомов Приморья совершили путешествие в страну профессий

Воспитанники Центров содействия семейному устройству Приморья провели во Владивостоке "Каникулы с пользой"

Чем мечта отличается от цели, как работают законы денег, как понять, к какой профессии ты расположен, и что на самом деле скрывается за ней, - это далеко не все вопросы, ответы на которые получили 20 ребят из детских домов края во время уникальной смены во Владивостоке "Каникулы с пользой". Шестидневное путешествие в страну профессий и новых знаний о самостоятельной жизни организовал Благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама».

Идея организации "Каникул" вызвана стремлением помочь воспитанникам детских домов с социализацией и помочь разобраться с выбором профессии - чтобы не оказаться за бортом жизни, выйдя во взрослую жизнь, а найти себя и самореализоваться. Трудноразрешимая проблема для этих детей.

- За кажущимися безразличными и даже инфантильными ответами - "Не знаю", "Кем получится" - растерянность, страх, неверие в свои силы, - говорит учредитель фонда "Владмама" Ольга РОМАНОВА. - Они не могут понять, что такое «дело жизни» и как определить свое. Они не умеют делать выбор - за них всегда решают нянечки и педагоги - что поесть, во что одеться, чем заняться. А как этому научиться - не знают.

Чтобы исправить эти пробелы, организаторы и их партнеры - предприятия приморской столицы - подготовили для ребят насыщенную событиями неделю.













Идея организации «Каникул» вызвана стремлением помочь воспитанникам детских домов с социализацией и помочь разобраться с выбором профессии. Фото Натальи Малышевой.

От мечты - к цели

Как распоряжаться личными финансами, по каким правилам работают законы денег, для чего нужна "подушка безопасности" и каким образом она формируется, - об этом и многом другом ребята говорили с бизнес-тренером, основателем «Школы финансовой грамотности» во Владивостоке Вячеславом НОВОСЕЛОВЫМ. Востребованный финансовый консультант нашел в своем плотном графике сразу несколько "окон" для встречи с детьми и, к слову, занимался с ними абсолютно бесплатно. Простыми и понятными подросткам словами он рассказывал о сложных и важных вещах, вовлекал их в диалог и в непринужденной игровой форме обучал серьезным знаниям. Очень ценным для детей, которых некому учить, как обращаться с деньгами. Именно по этой причине многие из них становятся обманутыми и беспомощными, выйдя за порог детского дома. Неудивительно, что на каждую встречу с ним ребята спешили наперегонки и даже отказались от одной из экскурсий в пользу дополнительной возможности увидеться с бизнес-тренером.

- Вячеслав - удивительный человек, мы не могли с ним наговориться! - выражает общее мнение Семен из Кавалерово. - Человек, который сам добился многого в жизни без утайки делился с нами тем, как стать успешным, как правильно тратить и копить деньги, почему и как именно нужно превращать мечты в цели. Его советы мы запомним на всю жизнь.

Понять предназначение

Каждый день с ребятами работали психологи и тренеры, помогая им сориентироваться в мире профессий, понять, какая из них подойдет им больше всего, почему и что для этого нужно сделать, разбирали примеры карьерных лестниц, биографии успешных людей.

Александра Мухотина и ее коллеги из «Союза медицинских организаций и врачей Приморского края» пообщались с ребятами по вопросам мужского и женского здоровья, каждый мог наедине задать доктору волнующие вопросы.

Вместе с волонтерами дети участвовали в увлекательных квестах - прокладывали маршруты в разные районы города, где их ждала очередная встреча или задание, учились пользоваться общественным транспортом и ориентироваться в уличном движении большого города.

Участникам смены гостеприимно распахнули двери такие предприятия, как отель "Хендэ", "Ратимир", сеть ресторанов "Токио", устроив познавательные производственные экскурсии. Все расходы по проживанию, питанию, экскурсионному обслуживанию, оплате работы психологов и преподавателей обеспечили жертвователи фонда.

"Мы были важными и нужными"

- Эти каникулы - лучшие в моей жизни, столько новых впечатлений!- признается Альбина из Кавалерово. - Отдыхать нам было некогда, к вечеру мы валились с ног, но было здорово. Я не только много узнала об окружающем мире, я узнала многое о самой себе и, кажется, поняла, какая профессия мне подойдет. Буду учиться на парикмахера и мастера маникюра. Мне и раньше нравилось возиться с прическами, но казалось, что никогда не научусь стричь людей - руки тряслись. Я уже решила, что это не мое. Но, пообщавшись с девочками из колледжа сервиса, узнала, что это нормальная реакция. Мы обменялись телефонами с одной из девушек, будет помогать мне советами.

- Мне очень понравилась экскурсия по отелю "Хендэ", было интересно узнать как там все устроено, какие профессии есть, - говорит 14-летняя Катя из поселка Новошахтинский - Запомнились советы психологов, которые помогали определиться с выбором профессии. Сказали, что мне подойдет работа с растительным или животным миром. Я с этим согласна, но придется подтянуть биологию. Очень понравились занятия про финансы. Когда выйду из детского дома, и мне дадут банковскую карточку с деньгами, буду знать, как ими пользоваться.

- Я всегда думал, что колбасу делают из туалетной бумаги, об этом говорили по телевизору, но на "Ратимире" все по-честному, - рассказывает Семен - Нас одели в специальную одежду, провели по цехам, показали, как мясо превращается в колбасу. А потом мы были дегустаторами - пробовали разные деликатесы.

Лиза из Партизанска старательно конспектировала все занятия и признается, что на каникулах не отдыхала, а работала, но это того стоило:

- Мне хотелось, чтобы время текло медленнее, хотелось насладиться тем, что нам рассказывают, чему учат. С нами работало столько интересных людей! Мы чувствовали себя такими важными и нужными! И я уже начала следовать полученным советам.

Выпускница большекаменского Центра содействия Тоня очень серьезно сказала о том, что "смена организована очень грамотно":

- Даже развлечения у нас были со смыслом! Нас не просто сводили в ресторан японской кухни - нас учили готовить блюда. К нам вышла целая команда ресторана вместе с шеф-поваром! Рассказывали о том, кто как выбрал свою работу, мы узнали кто такой су-шеф и китчен-менеджер. Я всегда хотела стать воспитателем или учителем, а теперь рассматриваю специальность технолога приготовления пищи. Мы как раз перед "Токио" были в колледже сервиса, и после ресторана я еще больше задумалась об этой профессии. Также понравилось, как вместе с Вячеславом Новоселовым мы писали планы своей жизни до 40 лет. Никогда не заглядывала так далеко, было страшновато. А теперь поняла, почему это нужно делать.

Слово педагогам

- Эту смену мы и наши дети ждали с нетерпением, так как уже участвовали осенью прошлого года в проекте фонда "Владмама" в "Океане". Знали, что это снова будет здорово и грандиозно, - говорит музыкальный руководитель Артемовского центра семейного устройства Наталья АЧКАСОВА. - Тема профориентации очень важна для наших "потеряшек", которым сложно выбрать профессию по душе. Круг профессий, с которыми знакомы воспитанники детских домов, ограничен – повар, музработник, воспитатель, врач, чтобы его расширить, нужны неравнодушные взрослые, готовые делиться личным опытом. Экскурсии на предприятия дорогого стоят. Мы, взрослые, были в восторге, что уже говорить о детях. Тренинги и квесты ожидали и нас, педагогов, за что отдельное спасибо. Мы ведь не железные не всезнайки - нам свойственны и профессиональное выгорание, и информационный голод. И нас здесь здорово "подпитали". Отдельное спасибо волонтерам, которые проявили большое человеческое участие к нашим детям и не оставляли их без внимания ни на минуту.

Организаторы "Каникул" благодарят каждого из партнеров проекта.

- Спасибо всем, кто нашел в своем плотном графике время и принял участие в наших каникулах. Всем, кто щедро делился своим опытом и знаниями с ребятами и педагогами, помогал с организацией экскурсий, информационной поддержкой и просто добрым словом. Социализация дело не быстрое. Мгновенного эффекта и результата сразу не увидишь. Здесь все решит только долгая, упорная, настойчивая системная работа в непосредственном контакте с ребятами, - говорит исполнительный директор фонда «Владмама» Ольга Сиянко. - Но сегодня, читая письма детей и отзывы педагогов, понимаю, что не зря мы все это затеяли и провели.

«Я поняла, что нельзя опускать руки, что бы ни происходило в твоей жизни, - написала организаторам «Каникул…» Светлана. - Раньше я смутно представляла свою жизнь в будущем. А сейчас поняла, что если ты по-настоящему хочешь чего-то достигнуть, то все свои цели - именно цели, а не мечты - можно осуществить!».

Татьяна ОРЛОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.