www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.75 р. 100 JPY: 60.09 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 96.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп: Тельцам стоит "пастись" возле банков

20 Апреля 2016, 16:47 | Приморье

Гороскоп с 19 по 25 апреля от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

ОВЕН. В начале недели вы можете заключить очень важные и выгодные контракты, но помните, что поспешность в действиях вам ни к чему. Посоветуйтесь с юристом. Во вторник и среду вероятны новые денежные поступления. В воскресенье постарайтесь умерить аппетит и расходы.

ТЕЛЕЦ. Вся неделя благоприятна для стабилизации и улучшения вашего финансового положения. В начале недели берегите свой кошелек, не давайте денег в долг. В среду удачно решатся банковские вопросы. В четверг вероятны финансовые поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели вы можете ожидать серьезных финансовых поступлений, которые откроют перед вами новые возможности. Пятница - удачный день для построения финансовых планов на ближайшее будущее. Партнеры вас не подведут. Новые проекты обещают принести прибыль.

РАК. Вероятны определенные траты, подойдите к ним с умом. Спорные внутрисемейные вопросы, которые касаются недвижимости, лучше решать миром, найдите компромисс. Благоприятное время, чтобы купить машину в кредит.

ЛЕВ. Не пугайтесь, если у вас возникнут материальные трудности, лучше подумайте о том, каким образом вы могли бы исправить ситуацию и к кому обратиться за поддержкой. Смело начинайте осуществлять свои замыслы, претворять в жизнь новые идеи.

ДЕВА. Неделя весьма стабильна в финансовом плане. В понедельник и пятницу вероятны денежные поступления. В среду придется объяснять свою позицию начальству. В субботу могут поступить интересные финансовые предложения.

ВЕСЫ. С деньгами могут возникнуть определенные проблемы. Однако во второй половите недели можете ожидать получения некоторой суммы, пусть небольшой, но достаточной, чтобы повысить настроение и вселить уверенность в завтрашнем дне.

СКОРПИОН. Всю неделю вам будет везти - весьма вероятны выигрыши, получение премий, льгот или надбавок. В выходные дни постарайтесь не особенно сорить деньгами. Однако не отказывайте себе и своим близким в маленьких удовольствиях.

СТРЕЛЕЦ. Во вторник возможна встреча с человеком, который окажется полезным в вашей профессиональной деятельности. Во второй половине недели вероятны незначительные денежные поступления, которые быстро поглотятся необходимыми хозяйственными расходами.

КОЗЕРОГ. Вас могут ожидать роскошные подарки и приятные сюрпризы от близких людей. В финансовой сфере ожидаются положительные сдвиги и денежные поступления, однако, будут и непредвиденные траты. Во вторник берегите свой кошелек от своего же транжирства.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение вполне стабильно. В понедельник или в среду вероятны новые денежные поступления. Вторник весьма благоприятен для небольших покупок, которые порадуют вас и вашу семью. Во второй половине недели вам могут вернуть старый долг.

РЫБЫ. Финансовая неделя будет достаточно успешной, если кардинально не менять свои планы и не искать новую работу. В понедельник и четверг будьте внимательны и осторожны, избегайте обманов. В пятницу вероятны финансовые поступления.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 

 

Автор:
Теги: прогноз  гороскоп 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru