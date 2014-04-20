Более ста тысяч пасхальных яиц раздадут в Приморье

Более ста тысяч яиц раздадут в Приморье, сегодня, 20 апреля, в честь празднования Пасхи. Об этом сообщили в краевом департаменте культуры.

Десятки тысяч приморцев примут участие в пасхальных службах и крестных ходах, которые пройдут во всех городах и районах края.

«Народными гуляниями с концертами и традиционно русскими обрядами Пасху отметят в городских учреждениях культуры. По нашим данным, во время празднования приморцам раздадут более ста тысяч пасхальных яиц», - прокомментировала директор департамента Анна Алеко.

Отметим, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский направил поздравительную телеграмму Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

«Примите мои самые теплые поздравления с Праздником Светлого Христово Воскресения! В Приморском крае праздник Светлой Пасхи отмечают сотни тысяч людей. Она объединяет нс в стремлении сохранить и укрепить культурные традиции и духовные ценности нашего народа, веками служившие ему опорой», - говорится в сообщении.

ZRPRESS.RU, Владивосток.