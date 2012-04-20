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Более 300 нарушений выявили инспекторы охотуправления в Приморье

20 Апреля 2012, 17:40 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 20 апреля, ZRPRESS. Инспекторы управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края выявляют охотников-нарушителей.

С открытием весеннего сезона на водоплавающую дичь специалисты ведут патрулирование мест массовых скоплений и перелета птиц. Особое внимание уделяется местам отдыха после долгих перелетов птиц, занесенных в Красную книгу РФ, а также территориям, граничащим с особо охраняемыми природными территориями.

Как сообщили в управлении, с начала охоты на нарушителей законодательства было составлено 327 протоколов, изъято 19 единиц гладкоствольного оружия и 12 объектов животного мира.

Между тем сегодня на территории края проводится ряд научных работ посвященных учету численности, выяснению поло-возрастного состава популяций, генетических особенностей видов и подвидов птиц. Проведение подобных работ помогает определить оптимальные сроков охоты и разработать меры по сохранению водоплавающих. В настоящее время исследования проводят 4 приморских научных учреждения.

Управление призывает охотников с пониманием отнестись к работе службы и не мешать гнездованию, размножение водоплавающих птиц. А также помнить об ответственности за уничтожение птиц занесенных в Красную книгу Российской Федерации. К примеру, за уничтожение уток видов чирок-клоктун или утка-мандаринка, согласно действующему законодательству, нарушителю помимо уголовной ответственности придется нести и материальное наказание - 25000 рублей за каждую особь, за даурского журавля - 100000 рублей. Кроме того, помимо штрафа, нарушитель обязан оплатить иск от 900 рублей за каждую особь в зависимости от места добычи.

Напомним, что сезон охоты в «южных» районах края проходил с 24 марта по 8 апреля. В «северных» районах Приморья он продлится до 29 апреля.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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