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Более 300 нарушений выявили инспекторы охотуправления в Приморье
ПРИМОРЬЕ, 20 апреля, ZRPRESS. Инспекторы управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края выявляют охотников-нарушителей.
С открытием весеннего сезона на водоплавающую дичь специалисты ведут патрулирование мест массовых скоплений и перелета птиц. Особое внимание уделяется местам отдыха после долгих перелетов птиц, занесенных в Красную книгу РФ, а также территориям, граничащим с особо охраняемыми природными территориями.
Как сообщили в управлении, с начала охоты на нарушителей законодательства было составлено 327 протоколов, изъято 19 единиц гладкоствольного оружия и 12 объектов животного мира.
Между тем сегодня на территории края проводится ряд научных работ посвященных учету численности, выяснению поло-возрастного состава популяций, генетических особенностей видов и подвидов птиц. Проведение подобных работ помогает определить оптимальные сроков охоты и разработать меры по сохранению водоплавающих. В настоящее время исследования проводят 4 приморских научных учреждения.
Управление призывает охотников с пониманием отнестись к работе службы и не мешать гнездованию, размножение водоплавающих птиц. А также помнить об ответственности за уничтожение птиц занесенных в Красную книгу Российской Федерации. К примеру, за уничтожение уток видов чирок-клоктун или утка-мандаринка, согласно действующему законодательству, нарушителю помимо уголовной ответственности придется нести и материальное наказание - 25000 рублей за каждую особь, за даурского журавля - 100000 рублей. Кроме того, помимо штрафа, нарушитель обязан оплатить иск от 900 рублей за каждую особь в зависимости от места добычи.
Напомним, что сезон охоты в «южных» районах края проходил с 24 марта по 8 апреля. В «северных» районах Приморья он продлится до 29 апреля.
"Золотой Рог".
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