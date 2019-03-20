Пожары федерального значения

Лесные пожары в Приморье приобрели масштаб, который привлек повышенное внимание федеральных структур

По данным мониторинга ФБУ «Авиалесоохрана», с начала 2019 года Приморский край стал самым «горящим» регионом России. К концу минувшей недели пожароопасный сезон был открыт в 33 из 34 муниципалитетов Приморья. Дым от палов в пригородах Владивостока проник и в коридоры власти, став темой нескольких совещаний краевых чиновников и депутатов. Однако для «тушения» пожарных проблем, корень которых кроется в остром дефиците сил и средств для ликвидации возгораний, необходимы инвестиции в сотни миллионов рублей.

Согласно сводкам Федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана», в первой половине марта в Приморском и соседним с ним Хабаровском крае практически ежедневно действовало несколько лесных пожаров. Например, к 1 марта в Приморье действовали пять пожаров на площади 1,4 тысячи га, по которым проводились работы по активному тушению. К праздничным выходным площадь, охваченную огнем, удалось сократить до 190 га, однако уже 11 марта общая площадь лесных пожаров в Приморье вновь выросла до 1,4 тысяч га, а 12-13 марта горело уже более 2 тысяч га. Всего с начала года на землях лесного фонда края зарегистрировано более 260 лесных пожаров.

Противопожарная ревизия

Глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО с начала месяца провел уже несколько совещаний по сложившейся ситуации с лесными пожарами. 5 марта губернатор поручил сформировать резервные группы тушения лесных пожаров, обладающие снаряжением и всеми средствами пожаротушения, привлекая к этой работе арендаторов лесных участков и пользователей охотхозяйств.

«Главы должны провести ревизию сил и средств, которые есть в распоряжении арендаторов лесных участков – лично провести смотр техники и оценить ее готовность к тушению лесных пожаров. Если будут происходить пожары на арендованных лесных территориях, и не будут предприняты никакие меры по предупреждению и тушению – с такими арендаторами мы будем расторгать договоры», – заявил Олег Кожемяко, добавив, что борьба с возгораниями сухой травы и на землях лесного фонда – прямые должностные обязанности местных глав.

11 марта, когда площадь горения в Приморье вновь начала разрастаться, губернатор Приморья поручил усилить авиапатрулирование территорий, в том числе – с помощью беспилотных летательных аппаратов. Такая практика уже доказала свою эффективность в других регионах Дальнего Востока – по некоторым расчетам, даже с учетом расходов на приобретение квадрокоптеров, их обслуживание в дальнейшем обойдется в несколько раз дешевле, чем часы налета вертолетов и топливо. Авиация подключилась к борьбе с пожарами с 12 марта. Губернатор также поручил приобрести дополнительные ручные средства пожаротушения (ранцы) и направить их в муниципалитеты.

Тушить водой…

Кроме того, на минувшей неделе ситуацию с сохранностью лесов по всему Приморью обсудили в краевом парламенте. Состоявшийся 13 марта разговор членов комитета ЗС ПК по природопользованию и руководителей краевых учреждений, ответственных за тушение приморских лесов, еще раз подтвердил: бороться с огнем в некоторых районах Приморья практически некому и нечем. При возникновении пожаров на территории лесного фонда, свободной от закрепления, тушение обеспечивается преимущественно силами КГБУ «Приморская авиабаза» с участием КГКУ «Приморское лесничество» и добровольных пожарных дружин. В наиболее сложных случаях привлекаются арендаторы лесных участков, оказывающие помощь в тушении людьми и тяжелой техникой.

Примерную картину «типового» тушения лесного пожара в Приморье можно составить из представленной КГКУ «Приморское лесничество» информации. В начале марта наиболее крупные лесные пожары действовали на территории Шкотовского, Тернейского и Ольгинского районов, а также Дальнегорского городского округа. При этом крупным пожарам в труднодоступных районах, как правило, противостоят лишь несколько десятков человек, основным «оружием» которых являются ранцы. Например, обнаруженный 27 февраля в Тернейском районе лесной пожар на арендном участке ООО «Билл» удалось ликвидировать только 3 марта, но через несколько дней из-за сложных погодных активное горение возобновилось вновь на площади 100 га, а затем пожар разросся до 1900 га. Тушением пожара занимались 44 человека, в том числе 23 «десантника», и 10 единиц техники. В Шкотовском районе обнаруженный 8 марта лесной пожар, быстро разросшийся до нескольких сот га, тушили 28 человек с 20 воздуходувками и 10 единицами техники.

По данным Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, в Приморском крае в 2018 году даже «в пик весенней и осенней горимости сил и средств для тушения пожаров было недостаточно. Более того, имелись факты ненадлежащего патрулирования лесного фонда, принятия недостаточных мер по организации тушения пожаров, тушения пожаров неуполномоченными лицами, либо вообще в отсутствие руководителей тушения».

…и деньгами

В свою очередь, представители КГБУ «Приморская авиабаза» подняли вопрос об увеличении финансирования учреждения. Дополнительные затраты на тушение лесных пожаров, возникающих на землях, примыкающих к лесному фонду, в учреждении оценили в 50 млн рублей (в большинстве случаев (более 50%) причиной возникновения лесных пожаров является как раз переход огня на земли лесного фонда с земель иных категорий, в то время как количество пожаров на арендуемых лесных участках от общего количества пожаров в настоящее время не превышает 5% – прим. автора). Для обеспечения регулярного авиапатрулирования в период с апреля по декабрь 2019 года потребуется дополнительно 104 млн рублей.

Доукомплектование до нормативной численности формирований ПДПС потребует дополнительно 33 млн рублей, а для того, чтобы довести до норматива численность работников пожарно-химических станций, потребуется 138,7 млн рублей. По словам замначальника КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» Марии ЧАУС, исходя из установленных на федеральном уровне нормативов недокомплект штата учреждения на данный момент составляет 283 человека.

- Сейчас самым острым вопросом, который стоит перед нами, является нехватка сил, человеческого ресурса, для тушения пожаров. Из-за недостаточного уровня финансирования из федерального бюджета наша организация испытывает потребность в работниках парашютно-десантной пожарной службы и пожарно-химических станций. Причем решить эту проблему мы не можем уже на протяжении нескольких лет, - отметила Мария Чаус на заседании комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию 13 марта.

В ближайшее время краевые депутаты планируют обратиться к Олегу Кожемяко с предложением выделить дополнительные средства из краевого бюджета на решение проблем учреждения, которое занимается тушением лесных пожаров. Добавим, что недавно выделенные 103 млн рублей из краевого бюджета уже позволили закупить 40 единиц техники и 300 единиц оборудования, необходимого для борьбы с лесными пожарами.

Досье "Золотого Рога": Как следует из сводного отчета ФБУ «Авиалесоохрана», составленного на основании данных космического мониторинга, с начала 2019 года в Приморье зафиксировано (нарастающим итогом) 1115 термических аномалий (всего по России – 2838 аномалий). По состоянию на 14 марта, с начала года огнем пройдено 519,7 тысяч га, в том числе 191,6 тысяч га лесов. Группировка сил и средств лесопожарных формирований (КГБУ «Приморская авиабаза» и КГКУ «Приморское лесничество») на территории Приморского края составляет 410 человек и 246 единиц техники. Кроме того, дополнительно могут быть привлечены силы арендаторов лесных участков: 1511 человек и 987 единиц техники.