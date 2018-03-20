Жители Владивостока выпросили себе новый общественный туалет

Стали известны итоги рейтингового голосования по формированию комфортной городской среды

Лидером рейтингового голосования по отбору общественных пространств, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», стали пешеходная тропа «Берег здоровья», а также общественный туалет на Спортивной набережной, сообщили в администрации Владивостока.

В день выборов президента России горожане голосовали еще и за территории города, которые будут обустроены в рамках федерального проекта в первую очередь. Результаты референдума стали известны сегодня, 20 марта. Пешеходная тропа «Берег здоровья» набрала 15 917 голосов, а общественный туалет в зоне отдыха «Площадь Спортивная гавань» немногим меньше – 15 631 голос. На третьем месте – территория между набережной Цесаревича и ул. Светланской, в том числе скверы Невельского, Пушкина и Матросского. За эту зону проголосовали 14 398 человек.

Кроме трех «лидеров» горожане голосовали еще за девять зон. Но, как сообщили в управлении Владивостока, точное количество общественных территорий, которые благоустроят в этом году, зависит от выделенных средств на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды во Владивостоке.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.