В Приморье по электронным визам отдохнули 6,6 тысяч иностранных туристов

В августе 2017 года в ДВФО был введен упрощенный визовый режим, позволяющий въехать в регион по электронной визе через Свободный порт Владивосток. Львиная часть туристов, около 6,6 тыс. человек, получили визы, чтобы приехать в Приморье. В целом в ДВФО отдохнули почти 10 тыс. туристов, сообщили в Минвостокразвития. С начала 2018-го года оформлено уже свыше 3,6 тыс. виз.

Гости Приморья – это туристы из 14 стран, самые активные из которых – граждане Китая: 4,4 тыс. китайцев с августа 2017 года навестили регион по электронной визе. Увеличиваются турпотоки из Японии: более 2 тыс. японцев прибыли в рамках упрощенного режима. Кроме них визит в регион нанесли 74 гражданина Сингапура, 30 граждан Индии, 14 туристов КНДР и 11 гостей из Саудовской Аравии. Считанные единицы туристов - граждане Бахрейна, Турции, Мексики, Ирана, Алжира, ОАЭ, Кувейта и Марокко.

Как отмечают эксперты приморской туриндустрии, от введения упрощенного визового режима отрасль ожидала большего, но имеющиеся результаты все равно способствуют развитию туризма в крае.

- Мы ждали, что будет принят вовсе безвизовый режим, а получили нечто другое, - отметил президент ДВ-Ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ, - Однако благодаря даже такому новому механизму въездные потоки в регион увеличиваются, что видно даже невооруженным глазом.

Наибольшее количество туристов по электронной визе неслучайно прибывает именно в Приморье, ведь через другие воздушные гавани Дальнего Востока въехать в Россию по упрощенному режиму пока что нельзя. Скоро это может измениться, ведь законопроект о распространении механизма электронной визы аэропорты в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Анадыре и других городах ДВФО сейчас рассматривается в Госдуме РФ.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ

Газета "Золотой Рог", Владивосток