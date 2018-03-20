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Высокие технологии в медицине станут доступнее приморцам
Приморские депутаты предлагают сделать современную и качественную медицинскую помощь одной из преференций для жителей региона
На площадке Медицинского центра ДВФУ ситуацию с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи на территории края обсудили комитет краевого парламента по социальной политике и защите прав граждан, представители департамента здравоохранения и медицинского сообщества.
В настоящий момент на территории Приморского края работают два федеральных государственных учреждения, которые оказывают высокотехнологичную медпомощь (ВМП), не включенную в базовую программу ОМС. Это Медицинский центр ДВФУ и ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА» России. Плановые объемы финансирования ВМП зависят от субсидии. Ее размер определяет соглашение, ежегодно заключаемое между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Министерством образования Российской Федерации, ФМБА России и государственным учреждением.
Еще два медучреждения, которые также оказывают ВМП, не включенную в базовую программу ОМС, подчиняются департаменту здравоохранения Приморского края. Это ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи». Их финансирование определяется субсидией, которую выделяет федеральный бюджет на условиях софинансирования с субъектом.
«Высокотехнологичная помощь является одним из наиболее эффективных методов оказания помощи и приводит к существенному улучшению состоянию здоровья и повышению качества жизни пациентов. Она также позволяет снизить смертность и закрепить позитивную динамику, в том числе в борьбе с сердечнососудистыми и онкозаболеваниями. В своем послании Федеральному Собранию Владимир ПУТИН акцентировал внимание на доступности современной качественной медицинской помощи. Поэтому необходимо проанализировать ситуацию, которая сложилась в сфере оказания высокотехнологичной помощи в Приморском крае», – отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС в ходе очередного заседания комитета. В этот раз на повестке дня мероприятия были вопросы оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, а также работе Центра восстановительной медицины и реабилитации Медицинского центра ДВФУ.
Как рассказал главный врач Медицинского центра ДВФУ Олег ПАК, при увеличении финансирования медцентр сможет оказывать ВМП большему количеству граждан. «У нас увеличивается количество пациентов, и мы можем принимать больше: наполняемость нашего учреждения сегодня составляет 70% от максимально возможной. Вместо возможных 10 тыс. операций ежегодно мы выполняем только 7 тыс. Но, к сожалению, объемы субсидий не увеличиваются, и мы не можем оперировать больше. Несмотря на растущее число желающих получить ВМП, государственное задание ежегодно снижается. Если в 2014 году такую помощь получили 85,11% пациентов в 3149 случаях из 3700, то в 2017 году это были всего лишь 53,08% от поданной заявки (2036 случаев из 3836)», – поделился главный врач.
Главный врач ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА» России Светлана СОТНИЧЕНКО отметила, что сегодня на территории Приморского края учреждение получает достаточное финансирование. «Плановое задание по оказанию гражданам ВМП, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в 20152017 годах выполнено на 100% (2015 год – 421 случай; 2016 год – 533, 2017 год – 524). Несмотря на то, что объемы финансирования меньше, чем за прошлый год, их достаточно, поскольку два профиля перешло на ОМС. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в первую очередь работникам предприятий с вредными условиями труда. При наличии потребности других жителей субъектов получить ВМП, мы им не отказываем и ставим в очередь. Впрочем, это не значит, что проблем нет. Так, например, одна квота предусматривает один этап операций, а в нейрохирургическом профиле существуют операции, которые требуют проведения одновременно двух этапов. Необходимо изменить модель квотирования и увеличить стоимость квоты. Требуют пересмотра тарифы и ОМС, которые взяли на себя часть профилей высокотехнологичной медпомощи. Например, за счет существующего тарифа мы можем устанавливать исключительно цементные суставы, чтобы уложиться в эту квоту. Хотя большинству пациентов рекомендованы более дорогие имплантаты из другого материала», – рассказала Светлана Сотниченко.
Главный врач Дальневосточного окружного медцентра ФМБА также акцентировала внимание комитета на глобальную проблему Дальнего Востока в части ВМП – раздел трансплантации. «Сегодня в Приморском крае нет возможности даже пересадить почку, не говоря уже о более сложных видах трансплантации. Мы решаем эту проблему, отправляя пациентов в центральную часть России. Но совместно с медцентром ДВФУ мы можем создать собственную базу и развивать трансплантацию, выступая пионерами на Дальнем Востоке, если депутатский корпус окажет нам поддержку», – обратилась к комитету Сотниченко.
Заслушав всех докладчиков, комитет по социальной политике и защите прав граждан решил обратить внимание администрации Приморского края на недостаточность финансирования высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, и предложил с 2019 года увеличить объемы финансирования за счет средств краевого бюджета. Также комитет совместно с департаментом здравоохранения Приморского края подготовит обращение в Министерство образования и науки Российской Федерации по вопросу увеличения объема оказания ВМП для Медицинского центра ДВФУ.
На фото: На площадке Медцентра ДВФУ представители краевой власти и медицинского сообщества обсудили острые проблемы краевого здравоохранения.
Фото пресс-службы ЗС ПК.
Наталья КОМИССАРОВА.
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