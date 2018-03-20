Взлет Путина, падение сокола

Выборы-2018 показали рост доверия приморцев к действующему президенту

В Приморье подведены итоги голосования на выборах президента России. На этот раз картина волеизъявления приморцев в целом не слишком отличалась от общероссийской - как в плане явки, так и в плане итоговых позиций кандидатов.

Владивосток окончательно попрощался с имиджем «неблагонадежного города» - во многом потому, что местные штабы оппонентов Владимира ПУТИНА не смогли провести яркую и содержательную кампанию, считают эксперты.

Приморцы стали лояльнее

К утру 19 марта стало очевидным, что Владимир Путин превзошел свой же результат 2012 года в Приморье. 585,7 тысячи человек - почти две трети приморцев, пришедших на выборы - отдали свои голоса за действующего главу государства. В абсолютных числах это больше, чем шесть лет назад - при том, что общая численность избирателей в Приморье за это время уменьшилась. Тем не менее, «приморский» результат Владимира Путина уступает среднероссийскому (по данным ЦИК, нынешнего главу государства поддержали 76,7% проголосовавших), а доля сторонников Павла ГРУДИНИНА в Приморье (21,4%), напротив, выше, чем в среднем по РФ.

Процент голосов за «новое лицо» коммунистов практически совпал с процентом голосов, отданных за КПРФ в Приморье на думских выборах полтора года тому назад. А вот результат Владимира ЖИРИНОВСКОГО (7,1%) оказался провальным не только по сравнению с показателями ЛДПР на парламентских выборах-2016 - Жириновский проиграл 22 тысячи «приморских» голосов самому себе образца 2012 года. Четвертой в Приморье стала журналистка Ксения СОБЧАК - в среднем по краю у нее около 1,7% поддержки, но во Владивостоке результат светской львицы составил около 3%. Остальные претенденты - Григорий ЯВЛИНСКИЙ, Борис ТИТОВ, Сергей БАБУРИН и Маским СУРАЙКИН - довольствовались результатами немногим менее 1%.

- Штабу Владимира Путина в Приморье удалось навязать оппонентам свои правила игры. КПРФ и ЛДПР не смогли провести яркую избирательную кампанию. Хотя результат Павла Грудинина в регионе оказался заметно лучше среднероссийского - в том числе, потому что коммунисты выпустили большое количество агитматериалов, иногда балансируя на грани нарушения законодательства. Провал Владимира Жириновского неудивителен: его штаб не предложил избирателям ничего, кроме наружной рекламы, и не смог мобилизовать сторонников ЛДПР, которых в крае немало. Нужно понимать, что «наружка» работает на узнаваемость кандидата, но не добавляет ему рейтинга, - отметил политолог Вячеслав БЕЛЯКОВ. - Либеральные кандидаты, которые традиционно пользовались повышенным вниманием приморцев, также не провели в регионе содержательных кампаний.

- На парламентских выборах у партий было больше возможностей донести свою точку зрения до избирателей. На выборах президента ситуация была иной - кандидат «от власти» не участвовал в дебатах, но все упоминания о нем в СМИ были исключительно положительными, - представил свое объяснение невысокого результата Владимира Жириновского приморский депутат Госдумы от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО.

Добавим, что Владимир Путин преодолел уровень в 70% поддержки в Ханкайском, Чугуевском, Дальнереченском и Октябрьском районах; вплотную к этой отметке приблизился Уссурийский городской округ. За Павла Грудинина лучше остальных голосовали «протестные» территории севера Приморья - Дальнегорский и Дальнереченский городские округа, Кавалеровский район, а также Партизанск. Во всех этих мунципалитетах «красный» кандидат получил более 25% голосов. Идеи Владимира Жириновского оказались наиболее востребованными в Лесозаводске, Красноармейском и Ольгинском районах, где уровень поддержки лидера ЛДПР составил свыше 10%.

Впервые за много лет, на выборах-2018 картина по Владивостоку принципиально не отличалась от общекраевой. Во всех пяти районах столицы Приморья Владимир Путин получил свыше 60% голосов, а результат Павла Грудинина варьировался в диапазоне 21-23%. Если учесть, что в 2012 году на многих участках во Владивостоке Владимир Путин не набрал и 40%, а на выборах в парламент за три месяца до этого победили коммунисты, разница становится очевидной.

- Итоги по Владивостоку отражают результат тех процессов, которые происходят в регионе в последние месяцы. По воле федерального центра сменились губернатор Приморья и мэр краевой столицы, а также команды, отвечающие за выборы и различные направления общественной жизни. Владивосток отреагировал на эти изменения первым, - отметил политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.

Явка приморцев на выборах президента России оказалась в 1,5 раза выше, чем на состоявшихся в сентябре 2016 года выборах в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Приморского края. Итоговый показатель составил 61,1%, незначительно уступив общефедеральному показателю в 67%. По официальным данным, в голосовании 18 марта приняли участие 903 тысячи приморцев. Это меньше, чем на предыдущих президентских выборах 4 марта 2012 года (64%), однако за шесть лет уменьшилось и общее количество зарегистрированных в регионе избирателей. Также следует отметить, что в соседних регионах Дальнего Востока - Амурской области, ЕАО и на Сахалине - явка избирателей оказалась на том же уровне. Среди муниципальных образований Приморского края лидером по явке оказался Спасск-Дальний, где к урнам пришли более 71,1% жителей, обладающих правом голоса. Почти такую же явку показали Дальнереченский и Октябрьский районы. А наименее активно шли на выборы жители Партизанского городского округа, но и там явка оказалась больше 50%.

Неустановленное лицо выборов-2018

Пожалуй, главное отличие выборов-2018 для Приморья заключалось в отсутствии явных политических конфликтов в регионе в предвыборный период. Куда спокойнее по сравнению с прошлыми кампаниями прошел и день выборов. Единственным заметным происшествием 18 марта стала ситуация на участке №326 в Артеме, где была пресечена попытка вброса бюллетеней в урну для голосования. Однако региональный избирком отреагировал на скандал оперативно, опечатав «спорную» урну и разместив на участке резервный ящик для голосования. В течение дня на участке побывала председатель крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ, кроме того, члены краевой комиссии присутствовали при подсчете голосов.

Комментируя ситуацию на участке №326, зампред ИК ПК Лариса ОРЛОВА уточнила, что в первом стационарном ящике (в которой осуществлялся вброс - прим. автора) находилось 757 бюллетеней. Все они по решению участковой комиссии были признаны недействительными, и результаты голосования подводились по «запасной» избирательной урне, где находились 83 действительных бюллетеня. По факту нарушения правоохранительными органами проводится проверка. В свою очередь, представители ЛДПР - именно эта партия первой обратилась с официальной жалобой в крайизбирком и силовые структуры - уже высказали намерение добиться полной отмены итогов голосования на данном участке.

Кроме того, в первой половине дня 18 марта в крайизбирком поступил ряд звонков от представителей КПРФ, недовольных размещением на стендах в помещениях УИКов дополнительной информации о счетах Павла Грудинина в зарубежных банках. Однако в краевой комиссии подчеркнули, что «добавочные» листы были размещены по рекомендации Центризбиркома и с соблюдением всех требований законодательства.

Результат без нажима

Итоги голосования в Приморье впервые подвели в новом формате. В рамках всероссийской акции «Ночь выборов» вечером 18 марта во Владивостоке состоялась дискуссия с участием представителей исполнительной и законодательной власти, политтехнологов и политологов, журналистов. В диалоге приняли участие первые лица края.

- Выборы в Приморье прошли честно и открыто. И теперь важно показать людям, что в крае меняется обстановка. Нам сегодня нужно работать, делать из региона инвестиционно привлекательную территорию, менять отношение к Приморью людей, бизнеса - чтобы все увидели качественные изменения, - подчеркнул врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, комментируя прошедшую избирательную кампанию.

- Мы приложили максимальные усилия для того, чтобы в Приморье не было никакого административного давления, никаких других вещей, дискредитирующих кампанию по выборам президента. Мы ставили задачу главам муниципальных образований, чтобы не притеснялись оппоненты, чтобы были максимально вывешены их баннеры, чтобы кандидаты имели доступ к телеэфиру. Важнее всего, чтобы люди доверяли результатам голосования, - отметил вице-губернатор Приморья Дмитрий БРАТЫНЕНКО.

Добавим, что известный российский политтехнолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений МИНЧЕНКО, в ходе своей поездки во Владивосток в начале марта также сделал акцент на эффекте от смены руководства края и на новом подходе властей региона к ведению избирательных кампаний.

- В Приморье назначение нового губернатора добавило доверия к власти. Он человек хоть и не совсем местный, но все-таки с приморскими корнями, что важно для региона. Решаются наболевшие проблемы, такие как угольная пыль в Находке. Тема статуса Владивостока как реальной столицы ДВ, согласно исследованиям, хорошо «легла» на определенную часть населения - в том числе в связи с Посланием президента, - высказал мнение Евгений Минченко.

Артем СТРОГИН.