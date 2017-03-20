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Жителям Владивостока рекомендовано ограничить пребывание на улице

20 Марта 2017, 15:19 | Приморье

Во Владивостоке объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, сообщает Деловая газета "золотой Рог".

Этому поспособствовал слабый ветер, который сохраняется последние дни, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

В минувшие выходные дни наблюдался и сегодня, 20 марта, во Владивостоке сохранится слабый ветер, поэтому создались неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Объявлено НМУ первой степени опасности. Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населённых пунктах.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ Приморским УГМС было рекомендовано юридическим лицам, имеющим источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, провести мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Особый режим работы предприятий должен обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15–20 %, не приводя при этом к снижению производительности.

При I режиме НМУ для населения рекомендовано:

  • ограничить пребывание на улице;
  • проводить проветривание помещений только кондиционерами;
  • занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Отметим, что уже вечером во Владивостоке ожидается изменение погодных условий и усиление ветра, что приведёт к улучшению качества атмосферного воздуха.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: метеоусловия  здоровье  опасность 



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