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Во Владивостоке рок-музыкант Джек Айвинс покажет мастер-класс по американскому футболу

20 Марта 2017, 14:38 | Приморье

Рок-барабанщик из Вирджинии проведет мастер-классы по американскому футболу для команд Владивостока, Хабаровска, Якутска и выступит в составе местных рок-групп, сообющшает Делоая газета "Золотой Рог".  

С 22 марта по 1 апреля Джек Айвинс (Jack Ivins), ударник рок-группы Burn the Ballroom из Северной Вирджинии проведет мастер-классы для финалистов первенства Дальнего Востока по американскому футболу – команд «Дикие Панды» (Владивосток), «Легио» (Хабаровск), а также «Якутские боотуры» (Якутск), сообщили "Золотому Рогу" в Генеральном консульстве США во Владивостоке.

Джек Айвинс, профессиональная биография которого включает гастрольные туры по четырем континентам и студийные записи с обладателями премии «Грэмми»,  имеет и серьезные достижения в области американского футбола.  Он дважды становился чемпионом Вирджинии среди старшеклассников – тогда его школьную команду тренировал будущий обладатель Super Bowl Рассел Уилсон.  Затем он несколько лет выступал за одну из сильнейших команд национального дивизиона 1-АА – сборную Университета Джеймса Мэдисона (James Madison University).  Поступив в магистратуру,  Джек Айвинс продолжил свою спортивную карьеру, играя в линии защиты сборной Университета Джорджа Мэйсона (George Mason University).

«Идея организовать этот проект спортивной дипломатии зародилась в прошлом году, когда Джек Айвинс и его группа Burn the Ballroom выступили на фестивале V-ROX и провели гастрольный тур по городам Дальнего Востока и Сибири, - рассказывает Эрик Пагнер, консул по вопросам культуры, печати и образования.  – Джек был удивлен, узнав, что на Дальнем Востоке России проводится чемпионат по его любимому виду спорта.  И с энтузиазмом откликнулся на просьбу  сделать небольшой перерыв в своей концертной деятельности и поработать с командами Владивостока, Хабаровска и Якутска».

Помимо мастер-классов по американскому футболу, Джек Айвинс планирует уделить внимание и рок-музыке. Во время прошлогодних гастролей по региону группа Burn the Ballroom познакомилась со многими российскими музыкантами.  Джек Айвинс продолжит  строить музыкальные мосты, сыграв несколько джем-сейшн в составе местных рок-групп.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: США  музыка  спорт 



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