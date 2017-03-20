Во Владивостоке полиция уничтожила более 13 кг наркотиков

Ранее они были изъяты из незаконного оборота, основную массу составили синтетические наркотики, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Во Владивостоке комиссия по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в состав которой входят сотрудники полиции, представители городской администрации и наркологического диспансера, произвела уничтожение путем сожжения наркотиков, изъятых у подозреваемых в совершении наркопреступлений.

Уничтожению подлежат наркотики и психоактивные вещества, являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым принято судебное решение и приговор вступил в законную силу. Большая часть фигурантов уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

Иван КРЫШАН.