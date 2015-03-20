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На улицах Приморья появились свои "вежливые люди"
Современная полиция уделяет особое внимание взаимодействию с общественными объединениями. Участие добровольных народных дружин в охране общественного порядка во взаимодействии с подразделениями полиции подтвердило свою эффективность, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.
Спектр деятельности такого рода формирований весьма широк – от патрулирования улиц до участия в профилактических рейдах и помощи в обеспечении безопасности при проведении мероприятий с массовым участием граждан.
В июле 2014 года вступил в силу Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка". Новый закон позволил официально сотрудничать полиции и отрядам дружинников в регионах, а также разъяснил права и обязанности добровольцев.
В настоящее время в Законодательном собрании Приморья обсуждается краевой законопроект «О добровольных народных дружинах». У добровольного помощника появятся форма и отличительные знаки. Также решается вопрос о том, на какие привилегии смогут рассчитывать дружинники Приморья.
На сегодняшний день в Приморском крае действует 10 народных дружин, в состав которых входят 113 граждан, несущих службу совместно с сотрудниками полиции.
Эффективно противостоять преступности, обеспечивать правопорядок на улицах городов и сельских поселений можно только при активном взаимодействии полиции и общественности.
Одним из первых на призыв о создании добровольных народных дружин откликнулись жители поселка Новошахтинский Михайловского района. Представители администрации поселения, понимая важность этого направления, оказали поддержку в создании добровольной народной дружины. В настоящее время работа по правовой организации деятельности новошахтинской ДНД завершена. Дружина объединяет в своих рядах 46 человек. В состав общественного объединения входят неравнодушные жители поселка: представители муниципального комитета, работники культуры и образования, сотрудники угольного предприятия, пенсионеры и студенты. Члены ДНД несут службу три раза в неделю совместно с инспекторами патрульно-постовой службы и участковыми уполномоченными полиции в свободное от учебы или работы время.
Основные обязанности народных дружинников - патрулирование улиц и мест проведения общественных и праздничных мероприятий, предупреждение и предотвращение мелких хулиганств, драк, уличных краж, угонов, работа с неблагополучными семьями. Патрулируя улицы поселка, дружинники особое внимание уделяют проверке мест массового пребывания молодежи.
Полицейские совместно с членами ДНД регулярно организуют встречи, в ходе которых обсуждается оперативная обстановка в поселке и координируется дальнейшая деятельность.
С начало года новошахтинской дружиной пресечены 25 административных правонарушений. Добровольцы приняли активное участие в обеспечении правопорядка на всех проводимых культурно-массовых мероприятиях.
Жители горняцкого поселка уже смогли оценить, насколько эффективным может быть сотрудничество граждан с полицией.
Врио начальника отдела МВД России по Михайловскому району Сергей Абрамов отмечает, что благодаря такому взаимодействию удалось сократить количество преступлений в общественных местах, снизить число правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, не допустить роста преступлений с участием несовершеннолетних. Вклад граждан в охрану общественного порядка добровольными формированиями неоценим. Благодаря такому взаимодействию возрастает уровень доверия приморцев к полиции.
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