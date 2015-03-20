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На улицах Приморья появились свои "вежливые люди"

20 Марта 2015, 11:35 | Приморье

Современная полиция уделяет особое внимание взаимодействию с общественными объединениями. Участие добровольных народных дружин в охране общественного порядка во взаимодействии с подразделениями полиции подтвердило свою эффективность, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.

Спектр деятельности такого рода формирований весьма широк – от патрулирования улиц до участия в профилактических рейдах и помощи в обеспечении безопасности при проведении мероприятий с массовым участием граждан.

В июле 2014 года вступил в силу   Федеральный закон  "Об участии граждан в охране общественного порядка". Новый закон  позволил  официально сотрудничать  полиции и отрядам дружинников в  регионах, а также разъяснил  права и   обязанности добровольцев.

В настоящее время в Законодательном собрании Приморья  обсуждается краевой  законопроект «О добровольных народных дружинах». У  добровольного помощника  появятся форма и  отличительные знаки. Также решается вопрос о том, на какие привилегии смогут рассчитывать  дружинники Приморья.

На сегодняшний  день в Приморском крае  действует 10 народных дружин, в состав которых входят 113 граждан, несущих службу совместно с сотрудниками полиции.

Эффективно противостоять преступности, обеспечивать правопорядок на улицах городов  и сельских поселений   можно только при активном взаимодействии полиции и общественности.

Одним из первых на призыв о создании добровольных народных дружин откликнулись  жители  поселка Новошахтинский Михайловского района. Представители администрации поселения, понимая важность этого направления,  оказали  поддержку в создании добровольной народной дружины. В настоящее время работа по  правовой организации  деятельности новошахтинской  ДНД   завершена. Дружина  объединяет в своих рядах 46 человек. В состав общественного объединения  входят неравнодушные жители поселка: представители  муниципального комитета, работники культуры и образования,   сотрудники  угольного предприятия,  пенсионеры и студенты.  Члены  ДНД несут службу  три раза в неделю совместно с инспекторами патрульно-постовой службы   и участковыми уполномоченными полиции в свободное от учебы или работы время.

Основные обязанности  народных дружинников -  патрулирование  улиц и мест проведения общественных и праздничных мероприятий, предупреждение и предотвращение мелких хулиганств, драк, уличных  краж, угонов, работа с неблагополучными семьями.  Патрулируя улицы поселка,  дружинники особое внимание уделяют проверке мест массового пребывания молодежи.

Полицейские совместно с членами ДНД  регулярно  организуют встречи, в ходе  которых обсуждается оперативная обстановка  в поселке  и координируется  дальнейшая деятельность.  

С начало года  новошахтинской дружиной пресечены 25 административных  правонарушений.  Добровольцы приняли  активное участие в обеспечении правопорядка на всех проводимых культурно-массовых мероприятиях.   

Жители горняцкого поселка уже смогли оценить,  насколько   эффективным может быть  сотрудничество  граждан с полицией.

Врио начальника отдела МВД России по Михайловскому  району Сергей Абрамов отмечает, что благодаря такому взаимодействию  удалось сократить  количество преступлений  в общественных местах, снизить  число  правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения,  не допустить роста преступлений  с участием несовершеннолетних.  Вклад граждан  в охрану общественного порядка добровольными формированиями неоценим. Благодаря такому взаимодействию возрастает уровень доверия приморцев к полиции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: порядок  охрана  приморье  днд  полиция  безопасность 



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Комментарии

  • CCC12:21, 20.03.2015#

    БРЕД. . . . . .

  • Псевдоним13:08, 21.03.2015#

    Страна где количество служб безопасности просто зашкаливает решила обзавестись бесплатными полицаями, скоро везде будет одно сплошное отделение внутренних дел. . .

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