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УФМС России по Приморскому краю ищет 70 новых сотрудников

20 Марта 2014, 15:01 | Приморье

В настоящее время, отделом кадров УФМС России по Приморскому краю проводится набор сотрудников на вакантные должности специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России по Приморскому краю (с местом дислокации г. Артем).

Условия: официальное трудоустройство, заработная плата составляет должностной оклад + региональные надбавки, полный соц. пакет.

Вакансии открыты в связи с передачей с 1 января 2014 года Федеральной миграционной службе функций по временному содержанию иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, в предельную штатную численность Управления ФМС России по Приморскому краю, утвержденную приказом ФМС России от 22 марта 2011 года № 75 «Об установлении предельной штатной численности территориальных органов ФМС России» вносятся следующие изменения: добавляется 70 единиц категории служащие.

Список вакантных должностей специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России по Приморскому краю (с местом дислокации г. Артем):

Наименование должности

Категория персонала

Количество единиц

Заместитель начальника отдела

служащий

2

Старший администратор

служащий

4

Администратор

служащий

12

Бухгалтер

служащий

1

Главный специалист бухгалтерии

служащий

3

Документовед

служащий

2

Заведующий складом

служащий

1

Заведующий хозяйством

служащий

1

Инженер

служащий

2

Инженер – программист

служащий

1

Механик

служащий

1

Психолог

служащий

1

Специалист по кадрам

служащий

1

Специалист по охране труда и технике безопасности

служащий

1

Техник

служащий

3

Экономист

служащий

1

Юрисконсульт

служащий

1

Врач-специалист

служащий

1

Медицинская сестра

служащий

4

Медицинский дезинфектор

служащий

2

Фельдшер

служащий

4

Водитель автомобиля

служащий

4

Грузчик

служащий

2

Дворник

служащий

2

Дезинфектор

служащий

2

Официант

служащий

2

Слесарь – ремонтник

служащий

2

Слесарь – сантехник

служащий

1

Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования

служащий

1

Уборщик служебных помещений

служащий

3

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

служащий

1

 

По всем вопросам обращаться по телефонам:

Завьялова Марина Владимировна заместитель начальника Управления по работе с личным составом – начальник отдела кадров - (423)44-65-13.

Отдел кадров: (423)245-35-03 и (423)244-64-37.

Резюме присылать на эл. почту:  ufmspk@yandex.ru с пометкой спецучреждение».

 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: УФМС  вакансия  вакансии 



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Комментарии

  • Псевдоним12:40, 05.08.2015#

    Вчера в УФМС Артема произошла драка по вине сотрудника, принимающего заявления на временное проживание. За хамство сотрудница получила от украинки по морде, но все равно осталась при своем мнении, что иностранцы это скоты.

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