Приморским студентам сделают скидку

Отныне приморские студенты могут приобретать не только разовые, но и абонементные билеты на пригородные электропоезда со скидкой 50%.

Для студентов предусмотрено оформление всех видов абонементов (абонементный билет «рабочего дня», «ежедневного пользования», «выходного дня», «на даты») сроком действия не более одного месяца. Данная схема обеспечения студентов абонементными билетами позволяет компании «Экспресс Приморья», занимающейся пригородными пассажирскими перевозками, снизить нагрузку на билетные кассы, что положительно скажется и на обслуживании пассажиров в целом. Период действия студенческой льготы - с 1 сентября по 15 июня.

«Золотой Рог».