Фонд "Навстречу переменам" проведет обучение социальных предпринимателей Приморья

Главным экспертом курса выступит исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» Евгения Телицына

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» совместно с фондом «Энергия участия» 26-27 февраля в Находке проведут школу для руководителей некоммерческих организаций, участников социальных городских проектов и представителей предпринимательского сообщества, сообщает газета "Золотой Рог".

Фонд «Навстречу переменам» помогает российским социальным предпринимателям реализовывать лучшие детские программы. Tele2 поддерживает благотворительный фонд с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».

В рамках обучения участникам расскажут о правовых аспектах ведения предпринимательской деятельности, формировании эффективного бизнес-плана. Предпринимателям продемонстрируют техники привлечения партнеров и подбора профессионального персонала, дадут пошаговую инструкцию разработки бизнес-стратегии. В качестве эксперта курса выступит исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» Евгения Телицына.

«Мы рады, что все больше людей̆ стремится стать социальными предпринимателями. Наша цель – не только определить самых талантливых и перспективных, но и показать обществу, что социальным предпринимателем может стать любой неравнодушный человек. В силах каждого помогать детям, открывать для них новые возможности. Именно поэтому мы стараемся обучить как можно больше людей основам социального предпринимательства и помогаем им улучшить качество разработанных ими проектов», – отмечает Евгения Телицына.

Также на школе социального предпринимательства все желающие смогут получить индивидуальные консультации по вопросам реализации своих проектов. Мероприятие будет проходить с 9 до 18 часов в Морском клубе г. Находка по адресу: ул. Ленинская, 22. Регистрация участников на сайте фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия».

На фото: Евгения Телицына: Социальным предпринимателем может стать любой неравнодушный человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.