80-летие Приморского края пройдет под знаком народных решений

Более 200 мероприятий, посвященных 80-летию Приморья, пройдут в муниципалитетах края в 2018 году. Для жителей и гостей региона готовят масштабную культурную и общественную программу, а также ряд мероприятий, способствующих развитию края и повышению качества жизни приморцев. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в пятницу, 16 февраля.

На вопросы журналистов отвечали председатель Общественной палаты Приморья Борис СТУПНИЦКИЙ, и.о. председателя Законодательного Собрания края Сергей КУЗЬМЕНКО, и.о. директора департамента культуры Анна ГОГОЛЕВА, а также замдиректора департамента образования и науки Татьяна ХМЕЛЬ.

По словам Бориса Ступницкого, 2018 год должен стать периодом бурного развития гражданского общества в Приморье.

«Юбилей края - это всегда повод подвести итоги и принять определенные планы на будущее. Поэтому важно, что в Год Приморья по инициативе врио Губернатора Андрея Тарасенко приморцы будут максимально включены в процесс принятия важных управленческих решений через общенародные референдумы. Все проекты, направленные на прямое участие жителей в управлении краем, мы предложили проводить под брендом «Я приморец», - сообщил Борис Ступницкий.

Первые мероприятия проекта «Я приморец» запланированы уже на 18 марта 2018 года. Их решено приурочить к важному политическому событию - выборам Президента РФ. Такое совмещение позволит привлечь к участию как можно больше жителей, поскольку выборы главы государства традиционно становятся массовыми. Приморцы смогут не только выбрать Президента, но и, в частности, определить рейтинговым голосованием лучшие дизайн-проекты благоустройства парков и скверов, которые будут реконструированы на бюджетные средства в 2018 году. Кроме того, в школах региона пройдет референдум для родителей по вопросам организации школьного образования.

Как отметил Сергей Кузьменко, 18 марта жители края смогут выбрать те территории, которые будут благоустроены уже в этом году, - парки, скверы и другие общественные пространства.

«В этот день планируется проведение рейтингового голосования по выбору общественных пространств и мест, которые преобразятся. Будут участвовать 14 муниципальных образований - это все 12 городов, а также Кавалеровское и Покровское городские поселения. Это позволит людям быть сопричастными к изменениям, которые будут происходить в их муниципалитетах», - сообщил парламентарий.

Выбор приморцам предстоит сделать и в сфере школьного образования. Мечта многих поколений может сбыться - каникулы предлагают продлить до 15 сентября.

«Школьный референдум» поможет решить, какие изменения необходимо внести в учебный процесс. Это, в том числе, продление школьных каникул, переход на электронные учебники, целесообразность школьной формы, пятидневная или шестидневная учебная неделя - все эти вопросы будут решаться в школах 18 марта», - рассказала Татьяна Хмель, добавив, что на сегодняшний день референдумы готовы провести во Владивостоке, Находке, Спасске-Дальнем, Уссурийске, а также в Дальнереченском, Пожарском, Чугуевском и Михайловском районах.

Вся информация о проектах будет представлена на сайте «Я приморец», который начнет работать уже со следующей недели. Портал поможет жителям края узнать адреса площадок, где будут проводиться мероприятия, а также получить ответы на все сопутствующие вопросы.

Напомним, по поручению врио Губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО 80-летний юбилей края в 2018 году отметят масштабно во всех муниципалитетах. Этому событию будут посвящены фестивали, конкурсы, спортивные чемпионаты.

Главное торжественное собрание, посвященное 80-летию Приморья, состоится 20 октября во Владивостоке на сцене Мариинского театра, а затем праздник продолжится на Центральной площади города. В остальных муниципалитетах празднования юбилея пройдут 21 октября.

Помимо концертной программы 20 октября на парковке администрации края откроется региональная выставка «Улицы Приморского края». Праздничный день завершится салютом.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.