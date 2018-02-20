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80-летие Приморского края пройдет под знаком народных решений
Более 200 мероприятий, посвященных 80-летию Приморья, пройдут в муниципалитетах края в 2018 году. Для жителей и гостей региона готовят масштабную культурную и общественную программу, а также ряд мероприятий, способствующих развитию края и повышению качества жизни приморцев. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в пятницу, 16 февраля.
На вопросы журналистов отвечали председатель Общественной палаты Приморья Борис СТУПНИЦКИЙ, и.о. председателя Законодательного Собрания края Сергей КУЗЬМЕНКО, и.о. директора департамента культуры Анна ГОГОЛЕВА, а также замдиректора департамента образования и науки Татьяна ХМЕЛЬ.
По словам Бориса Ступницкого, 2018 год должен стать периодом бурного развития гражданского общества в Приморье.
«Юбилей края - это всегда повод подвести итоги и принять определенные планы на будущее. Поэтому важно, что в Год Приморья по инициативе врио Губернатора Андрея Тарасенко приморцы будут максимально включены в процесс принятия важных управленческих решений через общенародные референдумы. Все проекты, направленные на прямое участие жителей в управлении краем, мы предложили проводить под брендом «Я приморец», - сообщил Борис Ступницкий.
Первые мероприятия проекта «Я приморец» запланированы уже на 18 марта 2018 года. Их решено приурочить к важному политическому событию - выборам Президента РФ. Такое совмещение позволит привлечь к участию как можно больше жителей, поскольку выборы главы государства традиционно становятся массовыми. Приморцы смогут не только выбрать Президента, но и, в частности, определить рейтинговым голосованием лучшие дизайн-проекты благоустройства парков и скверов, которые будут реконструированы на бюджетные средства в 2018 году. Кроме того, в школах региона пройдет референдум для родителей по вопросам организации школьного образования.
Как отметил Сергей Кузьменко, 18 марта жители края смогут выбрать те территории, которые будут благоустроены уже в этом году, - парки, скверы и другие общественные пространства.
«В этот день планируется проведение рейтингового голосования по выбору общественных пространств и мест, которые преобразятся. Будут участвовать 14 муниципальных образований - это все 12 городов, а также Кавалеровское и Покровское городские поселения. Это позволит людям быть сопричастными к изменениям, которые будут происходить в их муниципалитетах», - сообщил парламентарий.
Выбор приморцам предстоит сделать и в сфере школьного образования. Мечта многих поколений может сбыться - каникулы предлагают продлить до 15 сентября.
«Школьный референдум» поможет решить, какие изменения необходимо внести в учебный процесс. Это, в том числе, продление школьных каникул, переход на электронные учебники, целесообразность школьной формы, пятидневная или шестидневная учебная неделя - все эти вопросы будут решаться в школах 18 марта», - рассказала Татьяна Хмель, добавив, что на сегодняшний день референдумы готовы провести во Владивостоке, Находке, Спасске-Дальнем, Уссурийске, а также в Дальнереченском, Пожарском, Чугуевском и Михайловском районах.
Вся информация о проектах будет представлена на сайте «Я приморец», который начнет работать уже со следующей недели. Портал поможет жителям края узнать адреса площадок, где будут проводиться мероприятия, а также получить ответы на все сопутствующие вопросы.
Напомним, по поручению врио Губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО 80-летний юбилей края в 2018 году отметят масштабно во всех муниципалитетах. Этому событию будут посвящены фестивали, конкурсы, спортивные чемпионаты.
Главное торжественное собрание, посвященное 80-летию Приморья, состоится 20 октября во Владивостоке на сцене Мариинского театра, а затем праздник продолжится на Центральной площади города. В остальных муниципалитетах празднования юбилея пройдут 21 октября.
Помимо концертной программы 20 октября на парковке администрации края откроется региональная выставка «Улицы Приморского края». Праздничный день завершится салютом.
Евгений СИДОРОВ.
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