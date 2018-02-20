Во Владивостоке живут лучшие лидеры

По итогам конкурса управленцев «Лидеры России» из 200 тысяч участников были выявлены сто лучших. Среди них - два руководителя из Владивостока

Победителей конкурса «Лидеры России» чествовали 11 февраля в парке науки и искусства «Сириус» г. Сочи. В мероприятии принял участие и корреспондент газеты «Золотой Рог». Заключительный этап соревнования был очень насыщенным - в течение нескольких дней 300 лучших управленцев, прошедших в финал, принимали участие в деловых играх, выполняли авторские задания, создавали кейсы в сфере государственного управления и бизнеса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Занимались конкурсанты и социальной деятельностью - в рамках «Социального дня» они проводили открытые уроки в 20 общеобразовательных школах Сочи и соревновались по скорости строительства скворечников.

Досье "Золотого Рога": Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению Президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). «Лидеры России» - флагманский проект открытой платформы «Россия - страна возможностей».





В финале за звание лучших состязались 10 жителей Приморского края. Из них двое вошли в сотню победителей - Дмитрий НОВИКОВ и Николай СТЕЦКО. Они получат сертификат на 1 млн рублей, который можно потратить на образовательные программы. Но, как неоднократно отмечали организаторы конкурса, лидер - это тот, кто берет ответственность не только за себя, но и за других. И это доказали участники «Лидеров России»: финалисты неоднократно обращались к оргкомитету с вопросом о том, можно ли разделить образовательный грант со своей командой. Наблюдательный совет изменил правила, предоставив такую возможность победителям. Также за сотней финалистов закрепят наставников - руководителей федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеров крупнейших компаний России, которые в течение года будут давать своим подопечным карьерные консультации.





Дмитрий Новиков, депутат ЗАКС Приморского края, председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания:

«На самом деле все задания были сложным потому, что это выход из зоны комфорта, в которой ты обычно пребываешь. У нас были в числе наставников весьма требовательные управленцы, которые давали интересные и непростые задания. Сложными были и кейсы от организаторов, например, тест на знания цифровых технологий. Честно скажу: я таких слов ни разу не слышал, и тем более не знал, что они означают. Пришлось попотеть и чтобы подготовиться к уроку в школе. Безусловно, апофеозом стали скворечники - у меня до сих пор поясница болит.

Мне очень понравилось, что, невзирая на конкретность, в большинстве групп превалировал командный дух над личными амбициями. Нам удалось сформировать полноценные команды, участники которых были ориентированы на результат, а не перетягивали одеяло на себя. Наша группа состояла из семи человек из разных регионов России, четыре из которых вышли победителями конкурса. Это говорит о том, что группа была очень-очень сильной. Среди участников я видел крайне талантливых людей, знакомство с которыми было крайне полезным. И я уверен, что эти связи перерастут в нечто большее - в совместные проекты в бизнесе, политике, социальной сфере. В финале было 10 человек из Приморья, и честно признаюсь - среди них были намного более сильные лидеры, чем я. Приморская земля богата на таланты, и просто звезды не сошлись, когда они не попали в победители. Безусловно, с ними я также буду поддерживать связь.

Я выбрал нескольких наставников, среди них первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей КИРИЕНКО, председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей СТЕПАШИН. Посмотрим, выберут ли они меня, и сможем ли мы продолжать сотрудничество. Что касается образовательного гранта… Я оканчиваю РАНХиГС по специальности государственное и муниципальное управление и вполне возможно, что пойду учиться дальше. Хотя после цифрового теста и мастер-класса президента и председателя правления ПАО «Сбербанк России» Германа Грефа, который долго и подробно рассказывал о том, что нас ждет цифровая экономика, может стоит изменить направление и учиться в сфере IT».





Николай Стецко, ассистент кафедры управления ВГУЭС, помощник депутата:

«Изначально я не рассчитывал на победу, для меня региональный полуфинал был конечной целью - интересовала сама технология работы с лучшими управленцами Дальнего Востока. Я не ожидал, что пройду дальше, но от участия в финале я, конечно же, не отказался. Несмотря на то, что многие пытались понравиться экспертам, я на конкурсе был собой - за это меня и отметили организаторы. Я не хочу кому-то нравиться, мне важнее показать, на что я способен, и для меня «Лидеры России» стали школой жизни, позволив оценить свой уровень.

Если в полуфинале мы работали с лучшими управленцами Дальнего Востока, и это было очень полезной практикой, то в финале удалось расширить связи и объединиться с лидерами со всей России. Мне даже поступали прямые коммерческие предложения о переходе на работу в другие регионы. Но для себя я принял решение, что не уеду из Приморского края, поскольку в дальнейшем планирую заниматься улучшением инвестиционного климата в нашем регионе. Мне были приятны и лестны эти предложения, но я хочу поработать на той территории, на которой родился.

Как потратить образовательный грант я пока еще не определился. Безусловно, мне бы хотелось развивать навыки управления, вложиться в иностранные языки. Но если организаторы позволяют направить часть средств на подготовку других управленцев, я обязательно рассмотрю эту возможность. Никогда не работаю один - всегда формирую команды с горизонтальным управлением. Сумма гранта большая, не думаю, что один человек сможет ее эффективно освоить - разумнее попытаться ее распределить. А из наставников меня прежде всего интересуют люди, связанные с Дальним Востоком - это первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь ШУВАЛОВ и заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.