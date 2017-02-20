В Приморье для прощания с зимой сожгут пятиметровое чучело

Богатырские забавы, народные игры, каток, столбы с призами Масленицы, хороводы и горячие блины, а также торжественное сожжение «чучела», символизирующее прощание с холодной зимой. О том, где в Приморье пройдут настоящие масленичные гуляния, читайте в обзоре АНО «Туристско-информационный центр Приморского края».

24-25 февраля – арт-парк «Штыковские пруды». Шкотовский муниципальный район, п. Штыково.

В парке пройдет и детская масленица, и Масленица для взрослых. Мероприятие включает в себя народные гуляния, гостей будут развлекать скоморохи и шуты. Организаторы подготовили соревнования «блинопеков», конкурс среди баянистов «разорви баян», конкурс исполнителей народного танца и песни. На протяжении двух дней будет действовать беспроигрышная лотерея.

25 февраля – Арсеньев.

Традиционные народные гуляния «Ай, да масленица!» на городской площади.

26 февраля – народный праздник «Масленица в Палеодеревне». Партизанский Муниципальный район, село Боец-Кузнецово.

В Палеодеревне для гостей готовят не только безудержное веселье, но и культурно-познавательную программу, а именно изучение народных традиций. Также запланировано проведение массового театрализованного праздника с привлечением творческих коллективов из Владивостока и Находки с традиционными народными играми, хороводами, выставки-ярмарки и мастер-классы, гид по национальным кухням, экскурсии по жилищам Палеодеревни и на Екатериновское городище.

26 февраля – Русский парк «Изумрудная Долина», Уссурийск, село Утесное.

Увлекательную программу в русских народных традициях готовит парк «Изумрудная долина» на проводы Масленицы 26 февраля в 13.00. Там установят два праздничных столба с подарками: один, 6-метровый, для взрослых, и 3-метровый – для детворы. Игры, хороводы, праздничные угощения, зоны для фотосессий и еще масса сюрпризов ждут в этот день гостей парка. Кульминацией праздника станет праздничная процессия с шутками, песнями и плясками, а также сжигание 5-метрового чучела, символизирующего прощание с зимой.

26 февраля – Дальнереченск.

Празднование Широкой Масленицы на городской площади.

26 февраля – Шкотовский район, поселки Шкотово и Смоляниново, села Стеклянуха и Анисимовка, деревня Речица.

Настоящая деревенская Масленица в селе Стеклянуха. Здесь пройдет широкая разгульная Масленица в атмосфере деревенского праздника.

Масленица на базе отдыха «Таежная поляна» – скоморохи, театрализованное представление, игровые площадки и торговые ряды, а также богатырские забавы, народные игры, каток.

Развеселая Масленица в Анисимовке на базе отдыха Воробьиное плато. Гуляния, представление с участием таких персонажей как Зима, Весна, Солнце и Черт. Встреча масленичного поезда и Масленицы на сцене.

Как праздновать Масленичную неделю:

В понедельник – «Встреча». В первый день русский народ приветствовал госпожу Широкую Масленицу. В это день нужно печь блины и гулять, хотя бы после работы.

Во вторник – «Заигрыши». День для молодых. Парни и девицы приглядывались друг к другу, «заигрывали», чтобы после Пасхи на Красную горку сыграть свадьбу.

Среда – «Лакомка», тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Видимо отсюда и пошло выражение «к теще на блины».

Четверг – «Разгульный четверток». Девиз дня: «Чем раздольней гулянье, тем удачнее год сложится!» Это был день щедрых угощений, разгар масленичного веселья. Как говорится, надо успеть нагуляться перед Великим постом. С четверга начинается «Широкая масленица».

В пятницу – «Тещины вечерки» – в свою очередь зятья звали тещу на угощение.

Суббота – «Золовкины посиделки», или «Девчачий день». Молодая невестка приглашала родных мужа к себе в гости.

Воскресенье называлось «Прощеным днем». «Прощеное воскресенье» потрясающий по своей глубине русский обычай. Перед строгими днями Великого поста необходимо очистить душу, повиниться. В этот же день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались троекратным поцелуем, кланялись и просили прощения друг у друга. Вечером совершались проводы Масленицы.