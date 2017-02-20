Экскурсоводы Владивостока отметят профессиональный праздник бесплатными экскурсиями

В Приморье «Всемирный День экскурсовода» отметят впервые, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По инициативе международной федерации ассоциаций экскурсоводов ежегодно 21 февраля отмечается Международный день экскурсовода. Данная традиция взяла начал еще в 1990 году. В Приморье этот праздник в этом году отметят впервые.

Организаторы мероприятия – Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» – Общество изучения Амурского края.

Как отметил председатель Приморского краевого отделения «Русского географического общества» Алексей Буяков, приморская организация впервые выступает с инициативой проведения Всемирного дня экскурсовода во Владивостоке.

«Многие города мира – особенно те, которые являются центрами туризма, отмечают Всемирный день экскурсовода яркими мероприятиями и акциями. Цель проведения праздника в том, чтобы привлечь внимание властей, туроператоров к важности профессии экскурсовода, качеству экскурсионных услуг и подготовке специалистов в этой сфере», – рассказал он.

Глава департамента туризма Константин Шестаков отметил, что мероприятие предоставит возможность жителям и гостям Приморья с помощью профессиональных экскурсоводов узнать чуть больше об истории нашего любимого города. Он также добавил, что профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики представляют огромную ценность для рынка туристических услуг в Приморском крае.

«Профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики – это тот уникальный ресурс, на который, в том числе, возложена колоссальная ответственность – помочь нашим гостям влюбится в Приморье и вернуться к еще не один раз. Туристический поток прошлого года уже составил более трех миллионов человек, и с каждым годом эта цифра будет только увеличиваться. Мы заинтересованы в том, чтобы туристы приобрели приятные впечатления от посещения края, а это невозможно без профессиональной работы экскурсоводов и гидов-переводчиков», – отметил глава ведомства.

Напомним, что департамент туризма совместно с Общественным экспертным советом по туризму при Губернаторе Приморского края выступил с инициативой организовать добровольную аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, Приморского.

В настоящий момент АНО «Туристко-информационный центр Приморского края» совместно с РГО и профильными НКО формирует методические рекомендации для прохождения указанной аттестации.

Отметим, праздничное мероприятие пройдут на площадке Приморского отделения РГО во Владивостоке (ул. Петра Великого, 4, актовый зал).

Программа празднования «Всемирного Дня экскурсоводов» на 21 февраля 2017 года:

15:00 – проведение пешеходных тематических экскурсий по улице Петра Великого. Сбор всех желающих по адресу: ул. Петра Великого, 4.Экскурсоводы секции предлагают проведение бесплатных пешеходных экскурсий по набережным: Корабельной и Цесаревича, краеведческие встречи для жителей и гостей Владивостока и Приморья, знакомство с ведущими экскурсоводами города.

Экскурсии проводят члены Русского географического общества – экскурсоводы секции Экскурсоведения и краеведения. Экскурсии бесплатные. Мероприятия в зале библиотеки ОИАК (ул. Петра Великого, 4).

16:00 – торжественная часть. Презентация секции. Награждение экскурсоводов.

17:00 – виртуальная экскурсия «История защитных сооружений и подземных спецобъектов МПВО Владивостока в 1940-50-е годы: из рассекреченных фондов Государственного архива Приморского края». Докладчик: председатель Владивостокского диггер-клуба, член Русского географического общества Артур Романенко.