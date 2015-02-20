Приоритеты по реализации Стратегии сохранения амурского тигра сформулировал WWF России

«Через 3 месяца будет обработана вся полученная в ходе учета информация, и мы сможем понять, удалось ли нам достичь среднесрочной цели Глобальной программы, стабилизировав численность амурского тигра на уровне 500 – 550 особей к 2015 году», - сообщил газете "Золотой Рог" глава Минприроды России Сергей Донской.

На совещании, проведенным во Владивостоке главой Минприроды России Сергеем Донским, директор WWF России Игорь Честин озвучил предложения по дальнейшей реализации Стратегии и Плана действия по сохранению амурского тигра.

Итоги поездки Министра Сергея Донского в Приморский край, посвященной завершению полевого этапа единовременного учета амурского тигра и дальневосточного леопарда, были подведены 17 февраля на совещании по вопросам сохранения этих редких видов. В мероприятии приняли участие вр.и.о. Росприроднадзора Амирхан Амирханов, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, научный координатор учета, научный сотрудник ТИГ ДВО РАН Владимир Арамилев, руководители крупнейших федеральных ООПТ в ареале тигра, природоохранных ведомств края и общественных организаций - Центра «Амурский тигр» и WWF России.

По словам директора Приморского филиала Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева «полевой» этап работ был самым сложным, но впереди - еще более кропотливая работа: «Координаторам предстоит сложный процесс первичной обработки данных и их сопоставления. Результаты учета – это не только цифры, а, прежде всего, выявление участков ареала с неблагоприятными условиями. Именно на такие «тревожные» территории должны обратить внимание государственные и общественные организации. Кроме того, станут понятны территории, где необходимо найти компромиссные решения между человеком и крупными кошками - тигром и леопардом».

Участники совещания обсудили перспективы дальнейшей реализации принятой в 2010 году Стратегии сохранения амурского тигра в России. Говоря об исполнении обязательств Российской Федерации в рамках Глобальной программы сохранения амурского тигра, глава Минприроды России подчеркнул факт ужесточения наказания за незаконные добычу и оборот амурского тигра, его частей тела и дериватов благодаря поправкам, внесенным в 2013 году в Уголовный кодекс РФ. Теперь нарушителям грозит исключительно уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.

Глава Минприроды России также подчеркнул усиление мер по охране амурского тигра и борьбе с нелегальной торговлей редкими видами в Интернете и отметил активное взаимодействие с МВД России, сотрудники которого при помощи контрольных закупок в течение 2014 г. изъяли несколько шкур «краснокнижных» животных, в том числе и тигра. По данным фактам ведутся расследования, заведены уголовные дела.

На эту же положительную тенденцию в борьбе с браконьерством и оборотом редких видов обратил внимание и директор WWF Игорь Честин: благодаря изменениям в законодательстве и активизации работе полиции, таможенных органов и ФСБ возросло число вскрытых случаев торговли и перемещения дериватов тигра. Однако факты убийства не менее 6 тигров, выявленные в 2012 году в Находке, и дело по 8 шкурам тигра, обнаруженным в Арсеньеве, до сих пор не доведены до наказания преступников.

В Приморье для эффективной борьбы с браконьерством за последние два года по поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского проведена серьезная модернизация службы охотнадзора. Как доложил вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко, сегодня служба состоит из специальных оперотрядов, которые мониторят и контролируют всю территорию края: «Это так называемые «летучие» бригады, которые ведут работу с нарушителями, невзирая на чины и регалии. Так, за январь 2015 года оперативными бригадами было выявлено 158 нарушений, изъято 20 стволов огнестрельного оружия и более 25 особей незаконно добытых копытных животных. При этом в числе задержанных оказалось 8 лиц, обличенных различными уровнями власти. По всем случаям нарушений возбуждены административные и уголовные дела, которые мы вместе с УВД намерены довести до суда».

Еще одна проблема, которую поднял на совещании С. Сидоренко, касается недревесных ресурсов леса, в частности, кедрового ореха, массовый сбор которого продолжается сейчас в тайге. Как пояснил вице-губернатор, в 2007 году после принятия Лесного кодекса у субъектов пропали полномочия по возможности лимитирования объемов и установления сроков сбора тех или иных лесных ресурсов, и обосновал необходимость вернуть эти полномочия в регион: «В тайге все взаимосвязано. С одной стороны, это источник заработка для населения, но с другой, когда собирается все подчистую, постоянный шум и нахождение людей в лесу создают дискомфорт как кормовой базе, так и тигру, вытесняя его с этих территорий».

Министр С. Донской также отметил необходимость увеличения охранных мероприятий в местах обитания тигра и за пределами ООПТ: «При проведении грамотных биотехнических мероприятий на территории охотничьих хозяйств повышается емкость угодий, что приводит к увеличению численности копытных животных - основных кормовых объектов тигра и благоприятно сказывается на популяции хищника».

В Приморском крае 90% лесной территории на площади более 13, 6 млн га приходится под охотхояйства, роль которых в сохранении тигра может существенно возрасти. Глава WWF России Игорь Честин отметил, что на охотничью отрасль нужно распространить такую же господдержку, как на сельское хозяйство. Речь, в частности, идет о субсидировании процентных ставок по кредитам, льготном налоговом обложении и других мерах экономического стимулирования: «Если мы хотим сохранить тигра, мы должны вкладывать в это деньги. Охотпользователь бывает разный. Мы знаем примеры, когда в Приморском крае на территории охотзхотяств плотность тигра выше, чем на ООПТ. Мы знаем и обратные примеры, когда нет никого, и конечно, это тоже должно тем или иным образом регулироваться. Охотничьи хозяйства должны иметь такую же господдержку как сельское хозяйство по ключевым показателям эффективности. Это позволило бы в ареале тигра и других крупных хищников иметь устойчивую популяцию копытных животных»

Численность копытных является главным лимитирующим фактором для популяции тигра, даже в еще большей степени, чем браконьерство. Поэтому еще одна проблема, которую поднял WWF России – необходимость корректировать лимиты на отстрел копытных. Они устанавливаются на основе зимних маршрутных учетов, которые ежегодно проходят в охотхозяйствах в январе-феврале. Между тем сейчас, с февральскими-мартовскими снегопадами, на севере Приморья и в Хабаровском крае наступает самое тяжелое время, когда возможна массовая гибель копытных животных из-за многоснежья. «В тех случаях, когда происходят такие многоснежные зимы как в этом году, лимиты изъятия должны корректироваться по данным, которые собираются в апреле. Иначе у нас происходит реальный перепромысел» - отметил И.Честин.

Кроме того, WWF были озвучены предложения по увеличению финансирования служб охотнадзора в 4-5 раз от существующего бюджета и численности инспекторского состава до, как минимум, 3-х инспекторов на муниципальный район. Также обозначен приоритет в создании специальных криминологических подразделений, занимающихся судебными экспертизами диких животных, и созданию регламента по отлову, содержанию, реабилитации и принятию решений о судьбе тигров, попавших в бедственное положение.

Глава Минприроды России поддержал данные предложения и сообщил, что они будут обсуждены уже в Москве с участием представителей Минэкономразвития и МВД России.

Как сообщал "Золотой Рог", в рамках визита С. Донского на Дальний Восток были подписаны два соглашения с WWF России и АНО «Амурский тигр», направленные на обеспечение эффективного взаимодействия при реализации Стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации.

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Фото Василия Солкина.