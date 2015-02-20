Во Владивостоке вместо ВКАДа пока будет "Берег здоровья"

На прошедшей неделе глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ провел выездное совещание на одном из участков будущего «Берега здоровья». Напомним, проект представляет собой благоустроенную тропу вдоль Амурского залива, предназначенную для пешеходных и велосипедных прогулок. Уже в этом году горожане и гости Владивостока смогут прогуляться вдоль моря от Спортивной набережной до МГУ им. Невельского.

Проект прогулочной тропы вдоль Амурского залива под названием «Берег здоровья» стал одним из тех проектов, которые были предложены для обсуждения горожанам в ходе масштабного опроса летом 2013 года. Тогда за «Берег здоровья» проголосовало более 40 тысяч владивостокцев, сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока.

Сегодня понравившаяся горожанам идея начала обретать материальное воплощение. Специалисты администрации проложили маршрут будущего «Берега здоровья» и разбили строительство на этапы. Первый - участок от Спортивной набережной через мыс Бурный, яхт-клуб «Семь футов», базу ГИМС и до МГУ им. Невельского.

«Этапы прохождения «Берега здоровья» мы обсуждаем уже давно. Сейчас выходим на финишную прямую, чтобы с началом строительного сезона приступить к работам. Первый этап, к которому приступаем, пройдет от Спортивной набережной до МГУ им. Невельского. Сегодня обсуждали проект на месте прохождения «Берега здоровья», с учетом тех объектов, которые здесь находятся: яхт-клуб «Семь футов», строящееся здание на территории бывшего завода «Металлист» и другие. Все эти вопросы согласовали и оптимальные решения нашли», - сказал Игорь Пушкарев.

Заместитель главы города Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ на месте показал, как именно будет проходить тропа для прогулок и какие работы по благоустройству потребуется выполнить. «Например, откосы на ул. Лейтенанта Шмидта засыпем красивым скальным грунтом, как у нас на Токаревской кошке», - сказал Леонид Вильчинский.

Строителям предстоит выполнить работы по выравниванию дорожного полотна, устройству щебеночного основания, установке бордюра и сделать асфальтовое покрытие. На тропу будет нанесена разметка, отделяющая велосипедную часть дороги от пешеходной. Протяженность первого этапа «Берега здоровья» составит порядка 2 км.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.