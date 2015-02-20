Рассекречен самый закрытый объект Приморья

Анонимная кляуза бывших сотрудников ФГУ «Приморский океанариум» наконец-то открыла двери этого учреждения журналистам

Непонятно, чем руководствовались управляющие океанариума, долгое время не допуская общественность - ну хотя бы журналистов - к делам в своем ведомстве, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Мы увидели активных и готовых к общению животных (когда-то названных бывшим губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ в докладе президенту «зверями», что уже стало притчей во языцех), светлые и чистые помещения адаптационного корпуса, аквариумы для рыб и бассейны для морских млекопитающих, пообщались с тренерами и специалистами.

Вывод простой: люди заняты делом, за которое болеют, и готовы отдавать ему все свободное время. А те, кто так старался их опорочить, поступили нехорошо. Но им спасибо за то, что они открыли завесу тайны над интересным будущим приморского океанариума.

Территория притяжения

О новом приморском океанариуме, который должен поражать необычной архитектурой, размерами и удивительной фауной, мы слышим уже несколько лет. Проект находится под патронажем президента, вошел в число сооружений, готовящихся к форуму АТЭС 2012 года, но все еще не введен в эксплуатацию. Более того, над ним в очередной раз разразились тучи скандала.

Прежнего подрядчика обвинили в затягивании строительных работ и незаконном расходовании средств. Общественность, заинтересованная необычным объектом - все-таки океанариумов в России не много, а их, кстати, не так уж много и в мире, - заинтригованная уникальностью проекта, давно жаждет хоть каких-то уточнений сроков его ввода в строй. Но как выяснилось, стройка стоит уже практически год. А увидеть красивую разрекламированную раковину океанариума человеку, не связанному с его строительством или с научными работами, можно было только в бинокль. К объекту не пускают с расстояния не менее километра.

Его охраняют, как важный стратегический объект. Хотя почему бы уже давно не возить на это место автобусные экскурсии, потому что оно само по себе необыкновенно красиво, а прилегающая территория уже хорошо оформлена. Мировой опыт показывает, что океанариум является местом притяжения туристов.

- Когда случился скандал и нас обвинили в гибели животных, мы поняли, что информационной закрытостью допустили ошибку, - рассказал на встрече с представителями нескольких приморских СМИ заместитель директора «Приморского океанариума» по научной работе Вадим СЕРКОВ. - К сожалению, этот информационный вакуум прорвался не так, как следовало бы, - сетует Вадим Михайлович. - Люди, которые давали свои анонимные комментарии, либо не компетентны, либо сознательно передергивали факты.

Надеюсь, что с настоящего момента мы будем открыты для общения. И готовы регулярно предоставлять всю информацию о текущей работе.

Белухам нравится на новом месте

Наша экскурсия началась с показа белух. Целая их группа живет в открытом бассейне прямо на акватории прилегающей к океанариуму бухты. Все, о чем нас просили, не подходить слишком уж близко: играя, они ненароком могут облить водой. Летом – ничего страшного, а зимой на морозе такое купание не всем может пойти на пользу. Животные выглядят здоровыми, хорошо едят и играют. Продемонстрировали нам кое-что из их будущих номеров. Те, кто видел, в каких условиях белухи еще не так давно жили в бассейне на набережной Владивостока, поймут, что в свободной и чистой от сточных вод бухте им гораздо комфортнее.

А далее - адаптационный корпус. Это фактически мини океанариум. Он предназначен для подращивания рыб и животных, их привыкания и обучения. Для непосвященного зрителя он представляет собой помещения с разного вида и размера аквариумами и бассейнами. Хотя все гораздо сложнее. Пока в нем живут и подрастают те виды животных и рыб, что обитают за пределами Приморского края. Для своих, приморских, тоже подготовлены аквариумы, но заселять их будут к моменту ввода в эксплуатацию главного корпуса.

Журналистов в первую очередь интересовало качество воды, кормов, все то, что влияет на здоровье обитателей адаптационного корпуса. - У нас есть три лаборатории: гидрохимическая, ветеринарная и лаборатория качества кормов, - рассказала Оксана СОЛОМИНА, главный специалист лаборатории гидрохимии. - К кормам мы относимся очень требовательно, хотя животное - это самый лучший индикатор качества кормов. Оно не будет есть некачественную рыбу. На первом этапе было сложно с поставщиками.

Не все из них, кто пытался играть на рынке госуслуг - а мы госучреждение и обязаны делать закупки в соответствии с 44 федеральным законом, - оказались добросовестными. С такими пришлось расстаться. Животным покупаются хорошо промороженная свежая рыба и морепродукты. Это необходимо, чтобы исключить заражение их гельминтами. Каждому виду - свои условия содержания -

Каждая рыба, каждое животное требуют особых условий состояния воды, - продолжает Оксана Соломина.

Поэтому для каждого бассейна вода готовится индивидуально. В определенные периоды она заменяется, так как рыба кормится и производит отходы своей жизнедеятельности, загрязняя воду. Бывает, что рыба болеет, тогда в воду приходится добавлять лекарства. Их содержание тоже надо контролировать, т. к. излишнее содержание некоторых элементов может тоже навредить. Для контроля состояния воды есть специальные современные приборы, позволяющие получать ее полный ионный состав. Оксана Соломина все рассказывала и рассказывала. Да мы и сами видели эти лаборатории. Что о них можно сказать? Чисто, светло, красиво. Так же чисто во всех помещениях с аквариумами и бассейнами, они, кстати, разделены на теплое и холодное для разного вида фауны. И мы нигде не почувствовали неприятного запаха. Везде, как на берегу, пахло морской водой. Да, чтобы читатели не подумали, что в океанариуме будут содержаться только морские рыбы и животные, отметим, что видели огромный аквариум, с окошечками для наблюдения, с пресноводными видами рыб.

Самыми узнаваемыми были осетры, большие туши, выросшие здесь за три года из маленьких рыбешек. По словам Вадима Серкова, покупка мелких особей обошлась гораздо дешевле, чем крупных, да и выживаемость лучше.

В адаптационном корпусе есть свой диспетчерский пункт, на который выводятся все параметры уровня и состояния воды во всех бассейнах: температура, pH, окислительно-восстановительный потенциал. Он работает, тем не менее, пока не завершены все пусконаладочные работы, для контроля работы системы каждые три часа техническая служба океанариума обходит все помещения и визуально контролирует состояние всех бассейнов. В главном здании океанариума будет действовать еще один диспетчерский пульт. Оба впоследствии будут работать в связке, контролируя и заменяя при необходимости какие-то функции один другого.

Очень сложный механизм

Мы видели в основном бассейны, животных, лаборатории адаптационного корпуса «Приморского океанариума», а между тем до половины общей площади океанариумов занимают системы жизнеобеспечения. Это разного рода фильтры, обеззараживающие установки, системы озонирования, очистки воды и пр. Часто они индивидуальны для бассейна.

Для холодноводных рыб требуется одна схема жизнеобеспечения, для тепловодных - другая… Ну и нас, конечно, интересовало: что на сегодня недоделано в главном корпусе океанариума? Оказывается, он построен примерно на 90%. Но самое главное, что еще нужно сделать, - это завершить монтаж и осуществить пусконаладочные работы систем жизнеобеспечения. А это и самое главное, и самое сложное во всем проекте. На 100% спланировать и гарантировать этот процесс достаточно трудно, признается Вадим Серков. Случается, что в процессе запуска оборудования приходится что-то менять.

В адаптационном корпусе, например, системы жизнеобеспечения налаживались почти 3 года. В главном все должно получиться быстрее, так как уже есть опыт. И все же, когда главный корпус будет сдан строителями в эксплуатацию, по-хорошему еще потребуется несколько месяцев для созревания всех систем, уточняет зам. по научной работе океанариума. Что еще сделано за три года - подготовлены кадры, и это, пожалуй, самое главное. «Потому что, начиная работу, мы столкнулись с огромной кадровой проблемой, - признается Вадим Серков. - В настоящее время в океанариуме работают 203 человека, это хороший, квалифицированный коллектив».

Эти специалисты смогут взять на обслуживание оборудование, что будет установлено в главном корпусе океанариума. Но их будет недостаточно. А сколько сотрудников потребует этот корпус, точно пока не ясно. Есть только предварительные расчеты.

Совсем скоро новый подрядчик начнет доделывать главный корпус. Надеемся, что журналистов пригласят посмотреть на него изнутри.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.