В Приморье предотвращена поставка канцерогенных сушеных морепродуктов

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе ветеринарного контроля на госгранице в поставленной из Китая партии морепродукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки, высокая бактериальная обсемененность, а также превышение уровня содержания тяжелого металла, которым является кадмий.

Так, в рамках государственного ветеринарного контроля на границе за ввозимой в Россию импортной продукцией животного происхождения были отобраны и направлены на проведение лабораторных исследований пробы от 21,6 тонны поступившей в порт Владивостока партии сушеной и копченой морепродукции из КНР. Исследования проводились на предмет соответствия требованиям Таможенного союза, предъявляемым к ввозимой импортной пищевой продукции по параметрам качества и безопасности.

Проведенные ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора исследования показали, что в партии сушеной и копченой морепродукции, это кальмар и осьминог, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, высокая бактериальная обсемененность.

В кальмаре же пикантном сушеном, помимо кишечной палочки и превышения бактериальной обсемененности, обнаружено почти 3-х кратное превышение предельно допустимой концентрации такого тяжелого металла, как кадмий. Уровень содержания кадмия в кальмаре составил 5,35 мг/кг при допустимой норме в 2,0 мг/кг.

Причем, превышение в пищевой продукции допустимой концентрации, относящегося к канцерогенам, кадмия, который способен накапливаться в организме, повышает вероятность возникновения у человека злокачественных новообразований (опухолей).

В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области приняты меры к исключению опасного в ветеринарно-санитарном отношении груза в свободном обороте.

ZRPRESS.RU, Владивосток.