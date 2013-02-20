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В Приморском крае "Почта России" испытывает кадровый голод, а население стоит в очередях
Низкий уровень заработной платы в Приморском филиале в ФГУП «Почта России» стал причиной 50% смены кадров в течение одного года.
По словам председателя Приморской краевой профсоюзной организации работников связи Александра САВКИНА, из-за неконкурентного уровня оплаты труда, которая в среднем составляет 14 тыс. рублей, в Приморском филиале в ФГУП «Почта России» ежегодно увольняются и принимаются на работу до 50% специалистов. При этом постоянно незаполненными остаются до 15% штатных единиц.
Тенденция к оттоку кадров отмечается, как среди работников массовых профессий - операторов, сортировщиков, так и среди инженерно-технических работников - бухгалтеров, экономистов, юристов, специалистов IT технологий. Все это сказывается на уровне обслуживания населения, особенно в крупных городах и населенных пунктах Приморского края, где в почтовых отделениях скапливаются длинные очереди.
Профсоюзная организация работников связи намерена вмешаться в эту ситуацию.
- На ближайшем заседании президиума краевого комитета отраслевого профсоюза планируется рассмотреть вопрос о мерах коллективного реагирования, - сказал Александр Савкин.
Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Владимир Владимирович22:57, 20.02.2013#
Я прекрасно понимаю людей, получающих в филиалах этого ФГУПа копеечную зарплату, возрастающие год от года объемы работы и не увеличивающуюся зарплату, а также желание руководства нажиться на работниках, путем обмана в выплатах положенных им сумм (десятки трудовых споров о недоплатах рассмотрены или лежат на рассмотрении в судах города). Но хочу я сказать о том, что эту структуру точно пора реформировать. Берут деньги и ни за что не отвечают: ни за целостность полученных посылок, ни за их скорость доставки, ни за то, что они вообще дойдут.
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против22:57, 20.02.2013#
Сегодня была на почте (отделение№33) Работает 1 окно. Очередь человек 25! В основном старики! Сидеть, практически негде. Отстояв минут 30, я ушла. Больше сил у меня не хватило! А как старики? Они все в поту, т. к в отделении жарко. Ждут, когда же им выдадут, эти несчастные 900 рублей! Г. Бриг, отчего вы мучаете народ и наших стариков?
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Псевдоним08:06, 21.02.2013#
14000??! Да не смешите! максимум 9000р 3 месяца!! Это пока ты оператор-ученик. . КАК прожить на эти деньги??+НДС. А просто ученику и 2500 могут заплатить. . . Тьфу, а не зп за адскую работу! Клиенты орут чтобы их приняли после закрытия, а оператору еще почту расписывать, например 70 посылок и 5 мешков с бандеролями, письмами и мелкими посылками+МЖД!! И за это никто не платит!Естественно люди там не задерживаются!!! Девочки с центральных ОПС после "ссылки" в районные отделения в диком ужасе вообще. .
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Очухались. . . у нас 99% получает копеечную зарплату. Скоро на почту узбеков набирать будут. . .