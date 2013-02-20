В Приморском крае "Почта России" испытывает кадровый голод, а население стоит в очередях

Низкий уровень заработной платы в Приморском филиале в ФГУП «Почта России» стал причиной 50% смены кадров в течение одного года.

По словам председателя Приморской краевой профсоюзной организации работников связи Александра САВКИНА, из-за неконкурентного уровня оплаты труда, которая в среднем составляет 14 тыс. рублей, в Приморском филиале в ФГУП «Почта России» ежегодно увольняются и принимаются на работу до 50% специалистов. При этом постоянно незаполненными остаются до 15% штатных единиц.

Тенденция к оттоку кадров отмечается, как среди работников массовых профессий - операторов, сортировщиков, так и среди инженерно-технических работников - бухгалтеров, экономистов, юристов, специалистов IT технологий. Все это сказывается на уровне обслуживания населения, особенно в крупных городах и населенных пунктах Приморского края, где в почтовых отделениях скапливаются длинные очереди.

Профсоюзная организация работников связи намерена вмешаться в эту ситуацию.

- На ближайшем заседании президиума краевого комитета отраслевого профсоюза планируется рассмотреть вопрос о мерах коллективного реагирования, - сказал Александр Савкин.

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.