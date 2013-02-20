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В Приморском крае "Почта России" испытывает кадровый голод, а население стоит в очередях

20 Февраля 2013, 17:41 | Приморье

Низкий уровень заработной платы в Приморском филиале в ФГУП «Почта России» стал причиной 50% смены кадров в течение одного года.

По словам председателя Приморской краевой профсоюзной организации работников связи Александра САВКИНА, из-за неконкурентного уровня оплаты труда, которая в среднем составляет 14 тыс. рублей, в Приморском филиале в ФГУП «Почта России» ежегодно увольняются и принимаются на работу до 50% специалистов. При этом  постоянно незаполненными остаются до 15% штатных единиц.

Тенденция к оттоку кадров отмечается, как среди работников массовых профессий - операторов, сортировщиков, так и среди инженерно-технических работников - бухгалтеров, экономистов, юристов, специалистов IT технологий. Все это сказывается на уровне обслуживания населения, особенно в крупных городах и населенных пунктах Приморского края, где в почтовых отделениях скапливаются длинные очереди.

Профсоюзная организация работников связи намерена вмешаться в эту ситуацию.

- На ближайшем заседании президиума краевого комитета отраслевого профсоюза планируется рассмотреть вопрос о мерах коллективного реагирования, - сказал Александр Савкин.

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: Почта России 



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Комментарии

  • Илья22:16, 20.02.2013#

    Очухались. . . у нас 99% получает копеечную зарплату. Скоро на почту узбеков набирать будут. . .

  • С!22:36, 20.02.2013#

    А ведь ещё и дотацию в 5 ярдов убрали. . .

  • Псевдоним22:56, 20.02.2013#

    что б народ не уходил с работы плотите нармальные зп. . и народ не будет из россии валить. страна гниёт на глазах. . . фу всю россию испортили

  • Владимир Владимирович22:57, 20.02.2013#

    Я прекрасно понимаю людей, получающих в филиалах этого ФГУПа копеечную зарплату, возрастающие год от года объемы работы и не увеличивающуюся зарплату, а также желание руководства нажиться на работниках, путем обмана в выплатах положенных им сумм (десятки трудовых споров о недоплатах рассмотрены или лежат на рассмотрении в судах города). Но хочу я сказать о том, что эту структуру точно пора реформировать. Берут деньги и ни за что не отвечают: ни за целостность полученных посылок, ни за их скорость доставки, ни за то, что они вообще дойдут.

  • против22:57, 20.02.2013#

    Сегодня была на почте (отделение№33) Работает 1 окно. Очередь человек 25! В основном старики! Сидеть, практически негде. Отстояв минут 30, я ушла. Больше сил у меня не хватило! А как старики? Они все в поту, т. к в отделении жарко. Ждут, когда же им выдадут, эти несчастные 900 рублей! Г. Бриг, отчего вы мучаете народ и наших стариков?

  • Псевдоним08:06, 21.02.2013#

    14000??! Да не смешите! максимум 9000р 3 месяца!! Это пока ты оператор-ученик. . КАК прожить на эти деньги??+НДС. А просто ученику и 2500 могут заплатить. . . Тьфу, а не зп за адскую работу! Клиенты орут чтобы их приняли после закрытия, а оператору еще почту расписывать, например 70 посылок и 5 мешков с бандеролями, письмами и мелкими посылками+МЖД!! И за это никто не платит!Естественно люди там не задерживаются!!! Девочки с центральных ОПС после "ссылки" в районные отделения в диком ужасе вообще. .

  • Антон07:42, 23.02.2013#

    у меня знакомая на Почте России работает и не жалуется, как она говорит "адекватная плата"

  • Валентин05:15, 25.02.2013#

    Я слышал что почта России собиралась нанимать гастеров, может они смогут решить кадровый кризис

  • Анна05:16, 25.02.2013#

    хочется верить, что почта России решит все свои проблемы

  • Даша06:27, 25.02.2013#

    почта России должна быстрее решать свои проблемы, а то люди могут от нее отвернуться

  • Игорь06:28, 25.02.2013#

    может таджики, смогут помочь почте России с кадровой проблемой

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