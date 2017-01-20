www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.35 р. 100 JPY: 51.71 р.
EUR: 63.18 р. 10 CNY: 86.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье сотрудники МЧС России проводят мониторинг ледовой обстановки с вертолета

20 Января 2017, 16:56 | Приморье

Наибольшее опасение у них вызывают водные объекты в Хасанском муниципальном районе, где лёд практически не сформировался, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На вертолёте МИ-8 20 сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам совершили облёт акваторий залива Петра Великого: бухт Амурского и Уссурийского залива авиационно-спасательного звена. Так, были проведены плановые предупредительные мероприятия по прогнозированию схода льда, который ожидается в марте.

Работники ГИМС проконтролировали плотность льда, насыщение им бухт, а также проверили места массового выхода рыбаков на лёд.


 

«Выезд на лёд категорически запрещён, потому что плотная кромка льда, которая существует у бухт, резко заканчивается, идёт разрежение льда. Морская водяная гладь под ветровыми нагрузками может свободно унести ледовые поля. Это подтверждено многими трещинами, несмотря на минусовые температуры. В результате сильных ветровых нагрузок возможен вынос в открытое море ледовых полей с находящимися на них рыбаками», – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Леонид Маковецкий.

Все полученные данные сотрудники МЧС нанесли на карту. Кроме того, со специалистами будет проанализирован и спланирован комплекс мероприятий, а также распределение сил и средств, задействованных при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Иван КРЫШАН. Фото МЧС России.

Автор:
Теги: МЧС  безопасность 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru