В Приморье сотрудники МЧС России проводят мониторинг ледовой обстановки с вертолета

Наибольшее опасение у них вызывают водные объекты в Хасанском муниципальном районе, где лёд практически не сформировался, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На вертолёте МИ-8 20 сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам совершили облёт акваторий залива Петра Великого: бухт Амурского и Уссурийского залива авиационно-спасательного звена. Так, были проведены плановые предупредительные мероприятия по прогнозированию схода льда, который ожидается в марте.

Работники ГИМС проконтролировали плотность льда, насыщение им бухт, а также проверили места массового выхода рыбаков на лёд.





«Выезд на лёд категорически запрещён, потому что плотная кромка льда, которая существует у бухт, резко заканчивается, идёт разрежение льда. Морская водяная гладь под ветровыми нагрузками может свободно унести ледовые поля. Это подтверждено многими трещинами, несмотря на минусовые температуры. В результате сильных ветровых нагрузок возможен вынос в открытое море ледовых полей с находящимися на них рыбаками», – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Леонид Маковецкий.

Все полученные данные сотрудники МЧС нанесли на карту. Кроме того, со специалистами будет проанализирован и спланирован комплекс мероприятий, а также распределение сил и средств, задействованных при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Иван КРЫШАН. Фото МЧС России.