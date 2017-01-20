В Приморье члены Клуба друзей WWF стали стипендиатами губернатора

Трое молодых людей из Клуба друзей WWF – творческого объединения «Эдельвейс», действующего в средней школе им. Александра Фадеева села Чугуевка, получили в Год экологии стипендии губернатора Приморского края, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Уже три года в Приморье стипендию губернатора – 5 555 рублей – за особые достижения в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности получают студенты вузов, а в прошлом году на нее смогли претендовать и одаренные школьники Приморья.

В конце 2016 года стипендиатами стали 116 лучших из лучших представителей приморской молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет. Среди них и трое ребят из Чугуевского района Приморья: Игорь Горбачевский – ученик 10"Б" класса средней школы им. А.А. Фадеева, Марина Маслова и Екатерина Зинченко, окончившие эту школу, ныне – первокурсницы Дальневосточного федерального университета, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Чугуевские стипендиаты не только учатся на «отлично», имеют награды международных, всероссийских, региональных конкурсов и олимпиад, но и являются членами школьного Клуба друзей WWF – творческого объединения «Эдельвейс», руководит которым учитель английского языка, завуч школы Елена Васильевна Борисова.

«Чугуевский район Приморского края является «сердцем» Южного Сихотэ-Алиня, важным местом обитания амурского тигра. Поэтому вопросы сохранения этих уникальных кедрово-широколиственных лесов и редких видов, устойчивого природопользования, создания и деятельности особо охраняемых природных территорий – в частности, национального парка «Зов тигра», всегда были приоритетом для Всемирного фонда дикой природы. Школьный клуб друзей WWF «Эдельвейс» – один из давних и надежных помощников Фонда в работе с общественностью», – говорит руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России Василий Солкин.

Клуб друзей WWF – непременный участник проведения Дня тигра, Дня кедра, Дня Земли, районных и краевых экологических акций, всероссийских и международных экологических олимпиад и молодежных симпозиумов стран Северо-Восточной Азии.

Амурский филиал WWF России поздравляет стипендиатов. Мы рады, что в Год экологии та огромная общественная экологическая работа, которую ведет в Чугуевском районе уже 15 лет Клуб друзей WWF «Эдельвейс», отмечена Губернатором Приморья.

Стипендиаты губернатора из Чугуевки поделились своими впечатлениями о важном событии в их жизни и рассказали о том, что помогло им достичь успеха.

«С пятого по одиннадцатый класс вместе с ребятами из Клуба друзей WWF – творческого объединения «Эдельвейс» я принимала участие в многочисленных экологических мероприятиях района и края, благодаря чему побывала в экологических лагерях на острове Попова и в национальном парке «Земля леопарда». Это незабываемо! В старших классах обязательно участвовала в предметных олимпиадах, занимала призовые места. Главными наградами за достижения в учёбе и за активную работу в жизни школы были две путёвки в ВДЦ "Океан", причем одна из них – в смену «Интеллект» за олимпиаду по географии. Мой главный успех – окончание школы с отличием! Сейчас, как и в школе, я принимаю активное участие в жизни университета: работаю в Студенческом совете и Студенческом научном обществе Школы естественных наук. Я рада, что теперь школьников, как и студентов, награждают губернаторской стипендией. Это отличный шанс заявить о себе и – стимул к дальнейшим успехам в учёбе и в общественной жизни», – говорит Марина Маслова.

«В школе я с удовольствием принимала участие в районном конкурсе английской песни и декламации "Talant show". За победы в нём меня дважды отправляли на краевой конкурс во Владивосток! В ежегодных литературно - творческих конкурсах «Земля талантов», посвящённых нашему земляку, писателю Александру Фадееву, я тоже занимала призовые места. Вместе с «эдельвейсами» ездила на 1-й Форум Открытого молодёжного правительства и участвовала во многих акциях ОМП, – говорит Екатерина Зинченко. – Клуб Друзей WWF стал очень значимым для меня: на всю жизнь останутся в моей памяти экологические лагеря у моря в Дальневосточном морском биосферном заповеднике на острове Попова и в Хасанском районе. Вместе с ребятами участвовала в проектах, посвящённых сохранению нашей замечательной планеты! Вместе ездили на День тигра и на фестиваль экологических фильмов «Экомуви» во Владивосток. Горжусь тем, что была в Японии на Международном молодёжном экологическом симпозиуме стран СВА. Это для меня огромный и ценный опыт, и одно из самых больших моих достижений! Очень признательна за величайший труд педагогам из моей родной фадеевской школы! Сейчас, в студенческое время, мой энтузиазм и любовь к творчеству не иссякли. Я пою в хоре, вхожу в студенческий совет, являюсь участником студенческого и научного отрядов. Меня утвердили на должность заместителя координатора Ассоциаций Открытых молодёжных правительств в ДФО. Хочу пожелать всем «фадеевцам» не лениться и занимать активную жизненную позицию!».