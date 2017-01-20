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С начала Года экологии во Владивостоке незаконно вырублено свыше 280 деревьев и кустарников

20 Января 2017, 14:40 | Приморье

Во Владивостоке администрацией города ведётся работа по выявлению незаконной вырубки и обрезки зеленых насаждений, сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы. Специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования (УООСиП) в ежедневном режиме осуществляют мониторинг по сохранению зелёных насаждений, выезжают с проверками по адресам, указанным в обращениях горожан, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Так, с начала 2017 года выявлены факты незаконного уничтожения зеленых насаждений по адресам – ул. Воропаева, 35; ул. Калинина, 4; ул. Радужная, 7-а; ул. Катерная, 2. Всего - более 280 деревьев и кустарников, 3900 кв. м плодородно-растительного слоя почвы.

Также с начала нового года выявлены факты незаконного повреждения зеленых насаждений по адресам – ул. Баляева, 34 и пер. Камский, 1в – это порядка 15 деревьев.

По результатам проверок к выявленным нарушителям природоохранного законодательства – физическим, должностным и юридическим лицам – применяются меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. Материалы проверок направляются в административные комиссии, в правоохранительные и надзорные органы. Таким образом, правонарушителя ожидает либо административная ответственность – если сумма ущерба, составленная сотрудниками УООСиП менее 5 тысяч рублей. Либо уголовная ответственность, когда сумма ущерба свыше 5000 рублей (это подавляющее большинство случаев).

В этом случае «черного лесоруба» ждет уголовная ответственность по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 260 ч.3 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» по фактам несанкционированного повреждения и уничтожения зеленых насаждений, к которым относятся: деревья, кустарника, лианы, а также плодородно-растительный слой.

Причиненный в результате незаконной вырубки деревьев ущерб нарушителями природоохранного законодательства взыскивается в пользу администрации Владивостока.

Работа по пресечению незаконных действий, ведущих к несанкционированным вырубкам зеленых насаждений на территории столицы Приморья, будет продолжена.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: год экологии 



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