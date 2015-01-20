Россиянам теперь не страшно потерять или испортить свой паспорт за границей

Потерять паспорт за границей теперь не страшно. Даже если это произойдет, россиянин сможет без проблем вернуться на родину. Закон на эту тему подписал президент России Владимир ПУТИН. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог". Документ уже опубликован в «РГ».

Суть его в том, что, если человек, находясь за рубежом, потерял там свой заграничный паспорт или случайно испортил его либо вышло так, что истек «срок годности» этого документа, он все равно сможет вернуться на родину по временному документу.

Этот временный документ сможет выдать российское дипломатическое представительство, консульство или представительство МИД, находящиеся в пределах приграничной территории, а также в пункте пропуска через госграницу России.

До подписания документа возврат домой из загранпоездки в случае возникновения неприятностей с паспортом был гораздо сложнее.

Временный документ выдавался только в том случае, если паспорт потерян. Да и ждать его порой приходилось порядка трех месяцев со дня подачи заявления. «Сложившаяся ситуация приводит к ущемлению прав российских граждан», - говорится в пояснительной записке к закону, который меняет ситуацию.

А Федеральная миграционная служба (ФМС), в свою очередь, внесла в правительство проект постановления «Об утверждении описания и образца удостоверения личности гражданина РФ, оформленного в виде пластиковой карты с интегральной микросхемой». Об этом «Известиям» рассказал источник в ведомстве, а также подтвердили в пресс-службе ФМС.

- Мы ждем подписания документа, - сообщили в пресс-службе ФМС, отказавшись комментировать проект до официального подписания. Об этом пишут «Известия».

Согласно документу, новое удостоверение личности хоть и будет внешне похоже на банковскую карту, однако воспользоваться им как платежным средством будет нельзя: образец не предполагает наличия магнитной полосы, а также места для номера банковской карты, ее срока действия, наименования платежной системы или обслуживающего карту банка. На нее будут нанесены только паспортные данные (ФИО и фото владельца, его пол, дата и место рождения, дата оформления и номер удостоверения личности). По желанию владельца на электронном ID будет также отпечатан его ИНН, а также номер карты пенсионного страхования. Место для номера обязательного медицинского страхования также отсутствует. Несмотря на то что карта будет оснащена электронным чипом, машиночитаемые признаки будут нанесены неэлектронным способом - в специальной зоне внизу карты. Возможности записи на микросхему специального банковского приложения документ не оговаривает.

«Нанесение цифрового изображения личной подписи гражданина Российской Федерации, а также нанесение сведений и данных, в том числе персональных данных гражданина Российской Федерации, осуществляется при персонализации удостоверения личности с использованием метода лазерного гравирования», - указывается в проекте постановления.

Ранее предполагалось, что электронный паспорт (их массовая выдача запланирована c 1 января 2017 года) станет продолжением проекта Универсальной электронной карты.

«Гражданин сможет не получать новую УЭК по истечении срока действия текущей и получить электронный паспорт», - говорил на сочинском форуме президент компании УЭК Алексей ПОПОВ.

Закон о внедрении универсальной электронной карты был принят в 2010 году (предполагалось, что уже в 2014 году она будет выпущена каждому россиянину), тогда же было создано ОАО «УЭК» - как оператор новой системы. Его акционерами являются Сбербанк (45,05%), «Сбербанк КИБ» (24,57%), банки «Ак Барс» и «Уралсиб» (по 12,8%) и «РТИ Микроэлектроника» (4,78%). Помимо акционеров в системе УЭК участвуют еще около двух десятков банков, УЭК принимаются во всей инфраструктуре банков - участников системы, это около 2/3 всех банкоматов в России.

По мнению экспертов, налицо фактический отказ правительства от продолжения проекта УЭК в форме электронного паспорта. Ранее ОАО «УЭК» принимало участие в конкурсе ЦБ, претендуя стать основой создания альтернативной международным национальной системы платежных карт - НСПК. Однако в итоге Центробанк принял решение строить национальную систему с нуля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.