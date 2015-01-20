Представителей церкви в Приморье ждут за решеткой

В ДМУЦ Федеральной службы исполнения наказаний России в Уссурийске прошел круглый стол на тему подведения итогов взаимодействия ГУФСИН России по Приморскому краю с представителями Русской православной церкви. Представители церкви на данный момент находятся в лидерах по работе с осужденными и персоналом, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Vl.Ru.

Мероприятие, на котором главными спикерами стали начальник Управления, генерал-майор Олег СИМЧЕНКОВ, митрополит Приморский и Владивостокский ВЕНИАМИН и епископ Арсеньевский и Дальнегорский владыка ГУРИЙ, прошло с большим размахом. На встречу были приглашены начальники краевых и муниципальных исправительных учреждений и приморские священнослужители. Всего в аудитории собралось около ста человек.

Плотное сотрудничество с представителями различных религиозных конфессий происходит в учреждениях ФСИН по всей стране в рамках Концепции развития уголовно-исправительной системы до 2020 года. Среди прочего в документе говорится о необходимости гуманизации исполнения наказаний и поиска нестандартных форм и методов воспитательного воздействия на осужденных.

В Приморском крае взаимодействие с религиозными представителями вступило в активную фазу со вступлением в должность Олега СИМЧЕНКОВА.

По краю внутри учреждений действуют религиозные общины, строятся молитвенные дома и храмы. Священнослужители православной церкви за прошлый год совершили свыше 600 посещений осужденных. Для сравнения, протестанты, евангелисты и баптисты все вместе совершили 700 посещений. Представители других религий, согласно данным ГУФСИН, о своей пастве в заключении заботы не проявляют.

И все же встреча была похожа не только на диалог между священнослужителями и работниками ГУФСИН. Некоторым образом в Уссурийске прошла очная ставка: были выявлены недостатки с обеих сторон.

Священники, которые не посещают своих подопечных, и начальники колоний, не считающие общение с представителями РПЦ приоритетным, были «награждены» одинаково жесткими выражениями со стороны своего начальства.

Взаимодействие уголовно-исправительной системы с представителями РПЦ продолжится и в наступившем году. Роль религии в повседневной жизни исправительных учреждений возрастает.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.