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Узнаваемые места Приморья станут брендами

20 Января 2014, 14:14 | Приморье

В Приморском крае продолжается работа  над туристическим брендом региона. Сформирован и утвержден список брендовых мест, который будет расширяться и дальше.

Как отметили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма, при формировании брендов изучается вся территория Приморского края.

Так, в число брендовых мест вошли Интегрированная развлекательная зона на базе игорной зоны «Приморье»,  Спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо», Владивостокская крепость, Ландшафтно-исторический парк «Изумрудная Долина», в Уссурийске, Кравцовские водопады, Национальный парк «Земля леопарда», Гора Пидан и многие другие.

По мнению участников общественного экспертного совета по развитию туризма, указанные в списке проекты и достопримечательности позволят привлечь туристов и гостей края. Увеличение турпотока в муниципальные районы поможет развивать и сопутствующие отрасли, такие как розничная торговля, гостиничный бизнес, общественное питание. Это позволит создать новые рабочие места и, в конечном итоге, повлияет на экономическое развитие региона в целом.

Кроме того, специалистами департамента разработаны варианты логотипа, названия и слогана туристского бренда Приморского края на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, китайском, корейском, японском, вьетнамском и монгольском языках.

Напомним, развитию туристического бренда в Приморье было уделено особое внимание в ходе «Большой встречи» губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с общественностью и СМИ 26 марта 2013 года.

«Мы будем развивать туристический бренд Приморья. Это интегрированная игорная зона в бухте Муравьиная. Но и помимо неё есть потрясающие места, например Золотая долина в Партизанском районе. Я много где путешествовал, и красивее мест не видел. И мы должны все это использовать. А мы иногда не обращаем внимания на то, в каком красивом месте живем. Но этот бренд надо создавать всем вместе», - подчеркнул губернатор Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  туризм  бренд 



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