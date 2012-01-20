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В Приморском крае ГХК "Бор" начал погашать долги по зарплате
ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ZRPRESS. ЗАО "Горнохимический комплекс "Бор" обещает погасить задолженность по заработной плате и авансу к 25 января. Часть средств на эти цели уже поступила в Приморский край от реализации первой в 2012 году партии боропродукции.
Пресс-служба "Бора" утверждает, что большая часть работников, приостанавливавших свою производственную деятельность из-за невыплаты зарплаты, уже вышла на работу. Всем им будет произведен 100-процентный расчет за приостановку работы по вине работодателя и произведена денежная компенсация за задержку выплаты заработной платы согласно действующему коллективному договору.
В десятых числах января ГХК загрузил боропродукцией первый в этом году теплоход, который доставил груз в Японию и Южную Корею, до конца месяца планируется отправка еще двух теплоходов.
Наряду с выплатой денег работникам, будут произведены первоочередные платежи - энергоснабжающей организации, основным поставщикам материалов и сырья, а также отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды.
Напомним, что ГХК "Бор" 14 января после трехнедельного простоя возобновило работу в полном объеме. В настоящее время комбинат начинает входить в плановый режим производства.
Перед химиками стоит задача в ближайшее время выйти на технологический режим, обеспечивающий годовой выпуск боропродукции до 120 тыс. тонн в пересчете на стопроцентную борную кислоту.
Досье "ЗР": Контрольный пакет ЗАО "ГХК "Бор" (работает на базе месторождения боросиликатных руд) в конце 2011 года выкупил председатель совета директоров финансовой корпорации "Открытие" Борис МИНЦ вместе с партнерами.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" - ZRPRESS.ru.
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