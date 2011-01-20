На стипендию накрутят районный коэффициент

По заявлению прокурора Приморского края, закон Приморского края «Об образовании в Приморском крае» признан противоречащим федеральному законодательству.

Приморским краевым судом удовлетворено заявление прокурора края о признании противоречащим федеральному законодательству части 8 статьи 13 Закона Приморского края «Об образовании в Приморском крае», устанавливающей размер государственной стипендии для обучающихся государственных (краевых) и муниципальных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования без учета районного коэффициента.

Суд согласился с мнением прокуратуры края о необходимости начисления районного коэффициента на стипендию (академическую и социальную) учащихся государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.

С момента вступления в законную силу решения суда органы государственной власти обязаны были привести региональный нормативный правовой акт в соответствие с требованиями федерального законодательства, предусматривающими начисление и выплату районного коэффициента на стипендию.

17 января 2011 года Губернатором края внесены соответствующие изменения в Закон Приморского края «Об образовании», согласно которым с 29.10.2010 на стипендию учащимся начального и среднего профессионального образования начисляется районный коэффициент.

В настоящее время образовательные учреждения во исполнение указанного Закона обязаны произвести студентам перерасчет и выплатить дополнительные средства с учетом районного коэффициента за период с 29.10.2010 по 31.12.2010 (включительно).