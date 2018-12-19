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Ветераны отрасли получили новогодние подарки от "Русской Рыбопромышленной Компании"
Директор дальневосточного дивизиона Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) Виктор Литвиненко вручил новогодние подарки ветеранам отрасли – бывшим сотрудникам компаний, входящих в РРПК. Подарки от РРПК получили более 160 человек.
Такое поздравление стало традиционным – новогодние подарки вручаются ежегодно на протяжении последних трех лет.
Русская Рыбопромышленная Компания организует выдачу ветеранам новогодних продуктовых наборов для праздничного стола в знак признательности и поздравления с Новым годом.
«Мы высоко ценим самоотверженный труд рыбаков, и наша особенная признательность – ветеранам, которые закладывали основы успешного будущего компаний, сформировавших сегодняшнюю РРПК, - прокомментировал Виктор Литвиненко. – От всей души поздравляю ветеранов и всех сотрудников с наступающим Новым годом и желаю счастья, благополучия и удачи во всем!».
Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru
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