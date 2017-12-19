В Приморье из желающих получить "ДВ гектар" возникла пробка

Чиновники в районах просто не успевают обрабатывать такое количество заявок

В рамках федеральной программы (119 федеральный закон) по распределению дальневосточных гектаров в Кавалеровском районе поступило 372 заявления на оформление земли, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

А согласовано и выделено гражданам 81 участок земли. Еще около 10 проектов договоров направлено на подписание гражданам. Дальше заявления направляют в комитет по управлению имуществом кавалеровской райадминистрации либо в администрацию Кавалеровского городского поселения в зависимости от того, в чьем ведении находится участок земли.

Как пояснила специалист кавалеровского комитета по управлению имуществом Ольга ХАРЧЕНКО, если земля находится в ведении Устиновского сельского поселения, то заявления рассматривает районная администрация. А если участок земли находится в ведении Кавалеровского городского поселения, то оформляет его администрация Кавалеровского городского поселения. Договор может быть заключен с гражданами в количестве от 1 до 10 человек. Есть в районе и такие коллективные заявки. На одного человека оформляется не более 1 га земли. Пустующих земель в районе немного. 372 человека подали заявки с 1 октября 2016 года по сегодняшний день.

Заявления граждан поступают в федеральную информационную систему, потом эта система автоматически направляет нужные заявки в Кавалеровский район. Как граждане используют выделенную землю? Кто-то строит дом, кто-то выращивает продукцию в садах и огородах, кто-то организует фермерское хозяйство.