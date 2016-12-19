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"Ростелеком" представляет новогоднюю онлайн-игру "Моя Ёлка"
Все желающие могут посадить в любом месте России и мира собственную цифровую ёлку. Чем выше и наряднее будет елка, тем больше шансов на победу. Игра продлится до 8 января 2017 года, а в канун Старого Нового года будут определены победители, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Цифровые ёлки отображаются на виртуальной карте, рейтинг достижений игроков можно наблюдать онлайн. Борьба за победу идет в четырех номинациях: «Самая высокая ёлка», «Самая нарядная ёлка», «Самая популярная ёлка», «Самый находчивый игрок». Тройку победителей в каждой из номинаций ждут ценные призы: отличные смартфоны, планшеты и фитнес-часы.
«Собственную цифровую ёлку теперь можно получить буквально за несколько кликов на смартфоне или планшете. Нам бы очень хотелось, чтобы к Новому году появился целый лес высоких, нарядных и сверкающих ёлок. И чтобы этот лес был размером во всю страну. Помимо отличного настроения онлайн-проект «Моя Ёлка» позволит самым заботливым и активным участникам получить ценный новогодний приз. И пусть ёлки виртуальные, они дарят нам настоящие добрые эмоции, сказочное ощущение самого чудесного и любимого всеми поколениями праздника», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.
Участник игры может посадить свою цифровую ёлку в мобильном приложении «Мой Ростелеком» и выбрать ей имя.
В номинации «Самая высокая ёлка» победа зависит от высоты дерева. Каждая ёлка подрастает самостоятельно, по законам цифровой природы – чем раньше посажена, тем выше она вырастет. Но игрок может увеличить темпы роста в два, в пять и даже в десять раз, приобретая специальные «ускорители» за бонусы.
Победителем в номинации «Самая нарядная ёлке» станет участник, собравший лучшую коллекцию виртуальных игрушек. Всего игрокам доступны семь видов игрушек в пяти цветовых вариантах. Каждая игрушка имеет свой игровой рейтинг. Игрушки, а также другие украшения и магические эффекты можно «оплатить» бонусами.
У игроков есть шанс пополнить коллекцию игрушек бесплатно – для этого на интерактивной карте игры нужно «заглядывать» на новогодние ярмарки. Тройка участников, которые соберут больше всего украшений на ярмарках, станут победителями в номинации «Самый находчивый игрок».
О своей ёлке важно рассказать в социальных сетях и пригласить в проект друзей, чтобы они лайкнули вашу зеленую красавицу. Ёлка – лидер по добавлениям в «Избранное» другими участниками обеспечит своему хозяину победу в номинации «Самая популярная ёлка».
Чтобы стать участником онлайн-игры, необходимо установить бесплатное мобильное приложение «Мой Ростелеком» и пройти простую процедуру регистрации (доступно для Android и iOS). Это могут сделать не только абоненты «Ростелекома», но и любой интернет-пользователь, который хочет, чтобы и у него была своя цифровая ёлка.
Приложение «Мой Ростелеком» – надежный онлайн-помощник абонента: оно поможет своевременно оплатить услуги, сделает простым и удобным управление тарифами и сервисами, а также бонусной программой. Мобильное приложение установили на свои устройства уже более 1 миллиона человек. Теперь это не только полезный сервис для абонентов, но и увлекательная интерактивная игра для всех. Наблюдать за новостями и действиями игроков в социальных сетях можно по хэштегам #мояелка и #ростелеком
Полные правила и условия онлайн-игры «Моя Ёлка», рейтинг по номинациям доступны в мобильном приложении «Мой Ростелеком» и на сайте elka.rt.ru.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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