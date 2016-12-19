У губернатора Миклушевского собака той же породы, что и у Путина

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с волонтерами - финалистами ежегодного конкурса «Волонтер года», который проходил во ВГУЭС, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Глава края ответил на самые разные вопросы ребят, в том числе и неформальные.

Так, сразу несколько человек поинтересовались, как губернатор отметит Новый год.

«Это для меня самый добрый и душевный праздник, и я всегда встречаю его дома, - в кругу семьи. Моя супруга Ирина готовит очень вкусный салат “оливье” и другие закуски. Отмечаем достаточно традиционно, как и большинство семей», - поделился Владимир Миклушевский.

Ребята также спросили, как поживает любимица губернатора - собака породы акита-ину по кличке Майя, которую Владимиру Миклушевскому два года назад на Новый год подарила супруга.





«Недавно Президент России Владимир Владимирович Путин продемонстрировал японским СМИ свою собаку, и мы знаем, что Ваша питомица такой же породы. Скажите, пожалуйста, сколько времени Вы уделяете общению с собакой, насколько сложно ее содержать?» - поинтересовалась председатель Приморской краевой молодежной общественной организации «Волонтер Приморья» Анна Шемчук.

Губернатор ответил, что уделяет собаке максимум из свободного времени.

«А по - другому и не получится, - Майя удивительно дружелюбная и общительная собака! К тому же, очень хорошо понимает хозяев. Она много времени проводит на улице, но вечера всегда проводит в доме вместе с нами», - рассказал глава края.

Фото из страницы в соцсети.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.