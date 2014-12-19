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Перспективы создания Владивостокской агломерации обсудят сегодня во Владивостоке

19 Декабря 2014, 09:32 | Приморье

Круглый стол «Создание Владивостокской городской агломерации как основы развития Владивостокского и Артемовского городских округов, Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов» состоится в пятницу, 19 декабря, в 10:00, на 1 этаже Администрации Приморского края.

Как сообщает деловая газета ««Золотой Рог»,  для участия в мероприятии приглашены представители администраций, Законодательного собрания и Общественной палаты Приморского края, ученые ДВО РАН, преподаватели ведущих приморских вузов, общественные и профильные эксперты.

Модератором мероприятия станет заместитель первого проректора ВГУЭС по вопросам связей с общественностью, информации и рекламы Андрей Калачинский. Со вступительным словом выступит вице-губернатор Приморского края Александр Ролик. С докладами - директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР, профессор ДВФУ Александр Абрамов («Экономические основы развития агломерации на юге Приморского края»), ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев («Будущее Владивостокской агломерации»), член Общественной палаты Приморского края Владимир Закамов («О комплексной застройке и развитии малоэтажного строительства во Владивостокской агломерации») и заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор Бурлаков («Влияние политических факторов на формирование агломераций в России»).

Интересным обещает быть выступление представителя Губернатора Приморского края в Законодательном собрании Приморского края Елены Смольниковой, которая расскажет о проекте регионального закона о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами госвласти региона.

Напомним, четыре муниципалитета вошли в состав Владивостокской агломерации: Владивостокский и Артемовский городские округа, Надеждинский и Шкотовский районы. 28 октября по инициативе глав муниципалитетов подписано соглашение о создании Владивостокской агломерации. Со стороны Администрации края соглашение с главами четырех муниципалитетов подписал Губернатор края Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: агломерация  округ  эксперт  владивосток  район  муниципалитет 



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