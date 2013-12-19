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"Ростелеком" приглашает на новогодние демонстрационные стенды "Интерактивного телевидения"

19 Декабря 2013, 18:46 | Приморье

«Ростелеком» запускает демонстрационные стенды «Интерактивного телевидения» в крупнейших магазинах бытовой техники и мультимедийного оборудования в Приморском крае. Специализированные праздничные точки продаж откроются во Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске.

В новогодние дни в магазинах, участвующих в акции, будут организованы продажи и демонстрация ключевых преимуществ «Интерактивного ТВ»? сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Приморского филиала Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком». Клиенты смогут оценить интерфейс управления услуги, ознакомиться с пакетными предложениями, протестировать дополнительные опции и сервисы. Во всех точках размещения демо-стендов будут работать специалисты ОАО «Ростелеком». Сотрудники компании ответят на вопросы о тарифных  планах, условиях подключения, действующих скидках и акциях.
«Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома». В рамках услуги осуществляется вещание более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе более 30 каналов в HD-формате. Преимуществом «Интерактивного ТВ» является широкий спектр интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), управление просмотром (запись, пауза, перемотка), возможность просматривать передачи из архива за три последних дня, услуга «Видеопрокат» (свыше 2 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ). В продукте предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.

Демонстрационные стенды «Интерактивного телевидения» будут работать 21, 22, 28 и 29 декабря с 12.00 до 16.00, а также весь период новогодних каникул, по следующим адресам:

- г. Владивосток, Океанский пр-т, 52 А (сеть магазинов «В-Лазер»);

- г. Владивосток, Океанский пр-т, 66 (магазин Sony Hall);

- г. Артем, ул. Фрунзе, 62 (сеть магазинов «В-Лазер»);

- г. Находка, Бульвар Энтузиастов, 2, (сеть магазинов «В-Лазер»);

- г. Уссурийск, ул. Ленина, 113-а (сеть магазинов «В-Лазер»).

Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: сервис  Ростелеком 



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