Руководство приморской полиции будет встречаться с гражданами раз в неделю

Состоялось организационное заседание нового состава Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю.

Председателем Общественного совета единогласно избрана Светлана МОРОЗОВА -Заслуженный работник культуры РФ, председатель Совета Почетных граждан города Владивосток, председатель попечительского Совета помощи детям сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга.

Приветствуя членов Общественного совета, начальник УМВД России по Приморскому краю Николай АФАНАСЬЕВ отметил активное участие представителей общественности в деле профилактики преступлений и правонарушений на территории края, правового информирования приморцев. Благодаря участию в работе Общественного совета представителей гражданских институтов, традиционных религиозных конфессий, средств массовой информации, правозащитников, видных деятелей образования, культуры и искусства, деятельность полиции становится более прозрачной, открытой и понятной для общества. Именно с учетом этого обстоятельства формировался новый состав Совета.

Представители Совета имеют возможность непосредственного общения с жителями Приморья в ходе еженедельного приема граждан руководством УМВД. По оценке независимых экспертов, такая работа в тандеме с представителями институтов гражданского общества, вошедшими в Совет, является одной из наиболее эффективных форм организации обратной связи органов внутренних дел с гражданами. Как отметил Николай Афанасьев, люди с доверием относятся к подобной форме работы, только за последние 8 месяцев на прием пришли 258 приморцев.

Руководитель УМВД поделился с членами Совета и некоторыми статистическими данными, характеризующими оперативную обстановку в крае. Так, на территории Приморья по состоянию на 18 декабря совершено 50472 преступления (рост на 10,6%), окончено производство по 19923 уголовным делам (рост 13%), раскрыто около тысячи преступлений, совершенных в прошлые годы. Николай Афанасьев не скрывал, что в деятельности полиции есть немало проблем, над решением которых еще предстоит работать, и помощь общественности, в том числе в воспитании молодого поколения сотрудников УМВД, может быть очень полезной.

Подводя итог встрече, избранная председателем Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю Светлана Морозова отметила, что при формировании пакета предложений в план работы на 2014 год внимание членов Совета будет акцентировано на адресной помощи не только гражданам, но и сотрудникам ОВД. Ведь от того, в каких условиях ежедневно работает с людьми участковый уполномоченный, каким транспортом пользуется при задержании преступника оперативник, обеспечен ли он мобильным телефоном, где живет молодой сотрудник, решивший посвятить себя службе в полиции, напрямую зависит качество работы органов внутренних дел.

Ирина СЕРГЕЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.