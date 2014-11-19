Эффективность работы глав муниципалитетов Приморья оценят по "Исторической памяти"

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский провел заседание оргкомитета «Победа», в ходе которого отметил важность включения всех муниципалитетов в проект «Историческая память».

На заседании оргкомитета выступил руководитель проекта «Историческая память» Павел Гетман. Он отметил, что за время реализации проекта была проделана огромная работа.

«Всего на учете в военном комиссариате Приморского края по результатам паспортизации 2005-2006 годов состоит 392 воинских захоронения. На 16 ноября 2014 года паспортизировано 254 воинских захоронения - 65 процентов, количество захороненных в них воинов – 5 063 человека. К тому же, практически все памятники на территории края приведены в порядок. За ними осуществляется постоянный уход», - отметил Гетман.

Он также сообщил, что начальнику Управления Министерства обороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества направлено 132 обновленные учетные карточки воинских захоронений.

«Подготовлены к отправке еще 121 оформленная обновленная учетная карточка воинских захоронений в Приморском крае», - подчеркнул Павел Гетман.

Однако, по мнению куратора проекта, не все муниципалитеты оперативно включились в работу.

«До сих пор не представлены в военный комиссариат Приморского края учетные карточки, в том числе обновленные: 30 – из Владивостока, 29 - из Уссурийска, 5 - из Ханкайского района. Всего 64 карточки из 3 муниципальных образований», - отметил руководитель проекта.

Глава региона Владимир Миклушевский заявил, что успешная реализация проекта «Историческая память» станет одним из критериев оценки эффективности работы глав.

«Этот проект – один из приоритетных. Особенно в свете того, что 2015 год – год 70-летия со Дня Победы. И поэтому участие муниципалитетов в проекте станет одним из критериев оценки работы глав», - отметил Владимир Миклушевский.

Напомним, проект «Историческая память» стартовал в Приморье в начале 2013 года по инициативе главы региона. Реализацией проекта занимается Приморское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с администрацией Приморского края. Цель проекта – выявить и восстановить все исторические и культурные памятники и мемориалы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Миклушевский поставил задачу – к 70-летию Великой Победы в Приморье не должно остаться ни одного бесхозного памятника. Проект «Историческая память» будет продолжаться до тех пор, пока все памятники Героям в Приморском крае не будут приведены в порядок.

ZRPRESS.RU, Владивосток.